한국예탁결제원, 디지털 전환 대응 조직개편 단행

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성장혁신실 신설…8본부 32부 체계 유지

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원(이하 예탁결제원)은 중장기 전략 전담부서를 신설하고 차세대 시스템, 토큰증권, 전자주주총회 관련 조직을 정규 직제화하는 조직개편과 임직원 인사를 시행했다고 3일 밝혔다.

이번 조직개편은 자본시장 환경 변화에 대응하고 핵심 인프라의 기능과 안정성을 높이기 위한 조직을 확대하는 데 초점을 뒀다. 다만 유사 기능 조직을 통합해 현행 8본부 32부 체계는 유지했다.

예탁결제원은 전략기획본부 안에 성장혁신실을 신설했다. 성장혁신실은 대내외 환경 변화에 따른 예탁결제원 사업구조의 중장기 방향 설정, 자체 경쟁력 강화, 인사·조직·평가제도 재설계 등을 맡는다.

[사진=한국예탁결제원]

중장기 방향 설정에는 디지털시장 확대에 따른 종합 대응 전략, 인공지능(AI) 기술을 활용한 내부 및 대고객 업무 효율성 제고, 신규 사업 발굴 등이 포함된다. 인사·조직·평가제도 재설계는 중장기 조직체계, 성과평가, 인사운영제도 검토 등을 중심으로 추진된다.

임시 조직으로 운영됐던 토큰증권과 전자주주총회 관련 조직도 상설 조직으로 전환했다. 예탁결제원은 2027년 토큰증권과 전자주주총회 제도 시행에 대응하기 위해 해당 사업 플랫폼 개발과 관련 업무 수행 조직을 정규화했다.

토큰증권부는 토큰증권 총량관리 플랫폼 구축과 정형증권 토큰화 수용 방안 등을 검토·추진한다. 전자의결권부는 전자주주총회 플랫폼 구축과 상장회사 통합테스트를 준비한다. 전자주주총회 플랫폼 구축은 올해 3분기, 상장회사 통합테스트는 4분기 진행할 예정이다. 외국인 투자자들의 전자투표 수용 방안도 검토한다.

차세대 혁신 금융플랫폼 개발을 담당하던 차세대시스템추진단(TF)은 정규 조직인 IT구축본부로 전환했다. 차세대 혁신 금융플랫폼은 향후 서비스 확장에 대비한 유연한 관리체계 확립, 통합 플랫폼 기반 이용고객 편의 제고, 실시간 통계데이터 활용 환경 구축 등을 주요 개선 방향으로 한다.

예탁결제원은 IT회사로서의 성격이 중요해지고 있다고 보고 IT파트를 IT기획본부와 IT구축본부로 확대 개편했다. 두 본부는 직제 순서상 전면에 배치됐다.

증권데이터 조직도 기능을 확대·정비했다. 예탁결제원은 주식, 채권, 펀드, 파생결합증권 등 증권 발행내역과 권리정보, 주식·채권 대차거래정보, 해외주식 국제거래 정보 등을 보유하고 있다. 증권정보포털 세이브로(SEIBro)의 주요 조회 데이터는 비상장주식 유통 추정 정보, 해외주식 결제·보관 금액 현황, 증권 가격·권리·수익률 정보 등이다.

임원 업무분장도 조정했다. 전체 8본부 가운데 전무이사는 전략기획본부와 경영관리본부를, 상임이사는 IT기획본부와 IT구축본부를 관장한다. 전자등록본부, 청산결제본부, 투자지원본부, 글로벌본부 등 일선 업무를 담당하는 4개 본부는 사장이 직접 관장한다.

종전에는 전무이사와 상임이사가 각각 4개 본부를 관장했으며, 전략기획본부와 경영관리본부는 서로 다른 이사 산하에 배치돼 있었다.

조직 명칭도 일부 변경했다. ESG전략본부는 전략기획본부로, 경영지원본부는 경영관리본부로 바뀌었다. 혁신금융실은 토큰증권부, 전자등록업무부는 전자등록부로 명칭을 변경했다. 증권대차부와 증권담보부는 대차담보부로 통합했다. LE·I 크라우드펀딩팀은 증권데이터관리팀, 사무환경개선추진반은 시설개선팀으로 이름을 바꿨다.

임직원 인사에서는 전무이사와 본부장 인사가 직무 경험과 성과를 기준으로 이뤄졌다. 김민수 현 경영지원본부장은 전무이사로 내부 승진했다. 예탁결제원은 김 신임 전무가 예탁결제원 업무에 대한 전문성과 경륜을 갖췄다고 설명했다.

본부장 인사에서는 백상태 현 글로벌본부장이 전략기획본부장에, 권의진 현 ESG전략본부장이 글로벌본부장에 보임됐다. 이승권 신임 본부장은 경영관리본부장을 맡는다.

부장과 팀장 인사는 근속연수와 업무성과를 기준으로 시행됐다. 부장 인사에서는 전체 35명 가운데 약 51%인 18명이 교체됐다. 승진자는 6명, 전보자는 12명이다. 팀장 인사에서는 전체 112명 가운데 약 25%인 28명이 교체됐다. 승진자는 8명, 전보자는 20명이다.

이윤수 한국예탁결제원 사장은 "관리자산 1경 원 시대 도래에 따른 안정적인 인프라 운영 필요성 증대와 토큰증권, 스테이블코인 등 디지털 자산시장이 본격 형성되는 자본시장의 구조적 개편이 진행 중"이라고 말했다.

이 사장은 "예탁결제원은 자본시장 핵심 인프라의 안정성을 유지하며 혁신을 추진해 자본시장의 데이터 허브와 기술센터로 거듭나고, 시장 참가자가 안심하고 거래할 수 있는 인프라 기관으로서 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.

예탁결제원은 올해 하반기 각 부서별 업무수행 실적을 토대로 내년 초 경영평가와 정기 인사에 반영할 계획이다. 시점은 2027년 1월로 잠정 설정됐다.

dconnect@newspim.com