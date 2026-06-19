한국예탁결제원, 퇴직연금 플랫폼 10주년 행사 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

퇴직연금사업자 등 50여 명 참석



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원은 19일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 '퇴직연금 플랫폼 10주년 기념행사'를 개최했다.

행사는 이날 오전 10시 30분부터 오후 1시 30분까지 진행됐다. 한국예탁결제원, 금융위원회, 고용노동부, 금융감독원, 퇴직연금사업자 등 퇴직연금 업계 관계자 50여 명이 참석했다.

퇴직연금 플랫폼은 2016년 6월 문을 연 퇴직연금 종합 업무지원 시스템이다. 퇴직연금 적립금 운용 과정에서 발생하는 후선 업무를 표준화·자동화된 방식으로 처리한다. 현재 44개 퇴직연금사업자가 이 플랫폼을 이용하고 있다.

[사진=한국예탁결제원]

이날 행사에는 이윤수 한국예탁결제원 사장, 변제호 금융위원회 자본시장국장, 남성욱 고용노동부 퇴직연금복지과장, 금융감독원 관계자, 퇴직연금사업자 등이 참석했다.

이윤수 한국예탁결제원 사장은 개회사에서 "퇴직연금 플랫폼은 지난 10년간 양적·질적으로 성장하며 국민의 노후 자산을 관리하는 금융 인프라로 성장했다"고 말했다.

퇴직연금 적립금은 2024년 말 431조7000억원에서 약 70조원 증가해 2025년 말 500조원을 넘어섰다.

플랫폼 서비스도 확대됐다. 오픈 초기에는 운용지원과 상품거래 등 2개 서비스로 출범했다. 이후 역할정보관리, 연금이체, 계약이전, 미청구퇴직연금 돌려주기, 실물이전 서비스가 추가되면서 현재 7개 서비스 체계로 운영되고 있다.

업무처리 실적도 증가했다. 처리전문 건수는 2017년 201만건에서 2025년 1121만건으로 5.6배 늘었다.

한국예탁결제원은 이날 행사에서 플랫폼의 안정적 운영과 퇴직연금 제도 발전에 기여한 유공자에게 감사패를 수여했다. 행사에서는 지난 10년간 퇴직연금 플랫폼 운영 성과도 공유됐다.

외부 전문가 발제도 진행됐다. 참석자들은 발제를 통해 향후 퇴직연금 제도의 지속 가능한 발전 방향을 논의했다.

한국예탁결제원은 퇴직연금 시장 변화에 맞춰 플랫폼 기능을 고도화하고 시장 참여자와의 협력을 강화할 계획이다. 특히 퇴직연금 실물이전 제도의 안정적 운영을 지원하고, 퇴직연금 플랫폼 서비스 품질과 이용 편의성을 높이기 위한 기능 개선을 추진할 방침이다.

dconnect@newspim.com