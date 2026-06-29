한국예탁결제원, 6·25 전사자 유해발굴 전시

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원은 19일 서울사옥서 6·25 전사자 유해발굴 사진·유품 전시를 열었다.
- 이번 전시에는 유해발굴 현장 사진과 전투·일상 유품 100여점이 전시됐다고 밝혔다.
- 한국예탁결제원은 국군과 교류를 이어가며 호국정신을 고취하는 활동을 지속할 계획이라고 했다.
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국방부 유해발굴감식단과 호국보훈의 달 행사 진행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원은 6월 호국보훈의 달을 맞아 지난 19일부터 서울 여의도 서울사옥 로비에서 국방부 유해발굴감식단과 함께 6.25 전사자 유해발굴 사진·유품 전시를 열고 있다고 29일 밝혔다.
이번 전시에는 유해발굴 현장을 담은 사진 40여 점과 6.25 참전용사들의 유품 70여 점이 배치됐다. 전시 유품에는 소총, 수류탄 등 전투 현장과 관련된 물품이 포함됐다. 콜라병과 소화제 약병 등 전쟁 중 일상을 보여주는 유품도 함께 전시됐다.
한국예탁결제원은 이번 전시가 임직원들이 6.25 참전용사의 희생을 기리고 유해발굴 사업에 대한 관심을 높이는 계기가 됐다고 설명했다. 국방부 유해발굴감식단은 지금까지 9000여 명의 유해를 발굴했다. 아직 수습되지 못한 호국용사는 12만여 명으로 집계된다.
한국예탁결제원은 증권 등 1경원 규모 국민재산의 집중 보관기관이다. 기관은 매년 육군 2개 사단과 공군 2개 비행단을 위문 지원하고 있으며, 해군 작전사령부와는 자매결연을 체결해 군과 협력관계를 이어가고 있다.
한국예탁결제원은 앞으로도 국군과 교류를 이어가고 주요 시설 방호체계를 강화할 계획이라고 밝혔다. 호국정신을 고취하는 활동도 지속할 방침이다.
dconnect@newspim.com