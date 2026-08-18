대천항서 불법체류자 3명 검거…1명 바다 뛰어들었다 붙잡혀

AI 핵심 요약beta
- 보령해경이 17일 대천항 어선서 베트남인 3명을 검거했다
- 검문 중 30대 1명은 바다로 뛰어들어 달아났다
- 해경은 추가 은신자까지 찾아 3명을 출입국에 인계했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령 대천항에서 어선에 타고 있던 불법체류 외국인 3명이 해경에 붙잡혔다. 이 가운데 1명은 검문 과정에서 바다로 뛰어들어 달아나다 추격 끝에 검거됐다.
보령해양경찰서는 지난 17일 오전 11시 29분쯤 대천항 내에서 이동 중이던 어선 A호에서 베트남 국적 불법체류자 3명을 현행범으로 검거했다고 18일 밝혔다.
해경은 당시 대천항을 출입하는 어선을 대상으로 구명조끼 착용 여부 등 안전관리 실태를 점검하던 중 A호 승선원의 구명조끼 미착용 사실을 확인했다.
이후 신원 확인 과정에서 불법체류가 의심되는 정황을 포착해 선내 검문검색에 나섰다.
이 과정에서 30대 남성 B씨는 신분증 제시 요구를 거부한 뒤 해상으로 뛰어들어 도주했다. B씨는 인근 어선으로 이동하며 달아났지만 해경의 추적 끝에 붙잡혔다.
해경은 이어 선미 갑판에 숨어 있던 20대 남성 C씨를 발견해 체포했다. 또 선내에 불법체류자 1명이 더 있다는 진술을 확보한 뒤 추가 수색을 벌여 침실 내 창고에 은신해 있던 30대 남성 D씨도 검거했다.
검거된 3명은 모두 베트남 국적으로, 해경은 이들의 신체와 건강 상태를 확인한 뒤 출입국·외국인사무소에 인계했다.
보령해경 관계자는 "불법체류 외국인의 해상 밀입국과 불법 승선 등에 대비해 항·포구와 선박에 대한 검문검색을 강화하고 있다"고 말했다.
gyun507@newspim.com