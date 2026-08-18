디에스엠, 상반기 매출 290억원

AI 핵심 요약beta
- 디에스엠이 18일 상반기 매출 289억6000만원을 기록했다
- 합병회계 제외 기준으로는 전년 대비 25.7% 증가했다
- 모노리스·모빌리티 성장으로 영업손실도 24.4% 줄었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디에스엠(DSM)이 올해 상반기 매출 289억6000만원을 기록했다고 18일 밝혔다. 합병회계 효과를 제외한 기준으로는 전년 동기 대비 25.7% 증가했다.
회사에 따르면 이번 실적은 모노리스 사업부와 모빌리티 사업부의 동반 성장에 따른 것이다. 모노리스 사업부는 81억3000만원의 매출을 기록해 전년 동기 대비 15.0% 성장했다. 9.81파크 제주에서 외국인 이용객이 전년 동기 대비 108.5% 증가했으며, 전체 이용객 중 외국인 비중도 7%에서 14%로 높아졌다. 상품판매 매출은 91.2%, 음식료 매출은 28.3% 증가했다.
모빌리티 사업부는 208억3000만원의 매출을 기록해 전년 동기 대비 30.5% 성장했다. 주요 자동차 부품의 주문 물량 증가가 성장을 견인했다. 신규 사업 개발과 선투자가 진행되는 가운데도 기존 사업의 성장이 이어지면서 상반기 영업손실은 34억8000만원으로 전년 동기 대비 적자 폭이 24.4% 축소됐다.
하반기 모노리스 사업부는 제주 관광 성수기 효과와 함께 중국 1호 라이선싱 계약 추진을 예상하고 있다. 모빌리티 사업부는 현대차 프리미엄 전기차용 스위블 시트 부품의 4분기 양산 공급과 슈퍼커패시터 제조 사업을 준비 중이다. 모노리스 사업부는 내년 봄 오픈 예정인 9.81파크 인천공항 개발도 진행하고 있다.
디에스엠 관계자는 "상반기 양 사업부가 동반 성장하며 합병 이후 차세대 레저 플랫폼 기업으로 성장하기 위한 첫 반기를 안정적으로 마무리했다"며 "하반기에는 제주 성수기 효과와 중국 라이선싱 사업 추진, 스위블 시트 양산 공급 등을 통해 더 높은 성장세를 만들면서 향후 글로벌 쇼룸이 될 9.81파크 인천공항 오픈 준비에 매진할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com