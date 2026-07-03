전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

롯데하이마트, 부동산 계약부터 가전 구매까지 '원스톱' 지원

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 롯데하이마트가 3일 프롭티어와 이사 원스톱 협업을 시작했다.
  • 전국 매장과 온라인서 ‘이실장 안심케어’를 제공한다.
  • 계약 사고 예방부터 가전·입주 관리까지 지원한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

프롭티어와 협업…전세사기 예방·이사·입주청소·가전 관리 연계

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데하이마트가 부동산 계약부터 가전 구매와 설치, 입주 이후 관리까지 이사 전 과정을 지원하는 원스톱 시스템을 구축한다.

3일 롯데하이마트는 프롭테크 기업 프롭티어와 공동 마케팅을 진행하고 전국 오프라인 매장과 온라인쇼핑몰에서 부동산 거래 사고 예방 서비스인 '이실장 안심케어'를 제공한다고 밝혔다.

롯데하이마트가 7월부터 '프롭티어'와 손잡고, 전국 오프라인 매장과 온라인쇼핑몰에서 부동산 플랫폼 '이실장'의 부동산 거래 사고 및 피해 예방 솔루션 '이실장 안심케어'를 제공한다. [사진=롯데하이마트 제공]

이실장 안심케어는 부동산 플랫폼 '이실장'이 제공하는 부동산 거래 안전 솔루션이다. 계약 이후 집주인의 대출이나 가압류 등 등기부등본 변동 사항이 발생하면 실시간 알림을 제공하고, 부동산 사고 발생 시 실손 보상과 변호사 상담도 지원한다. 계약할 때 한 차례 비용을 내면 다음 이사 때까지 보장받을 수 있다.

프롭티어는 전국 공인중개사의 약 4분의 1에 해당하는 2만6000여명의 공인중개사 회원 네트워크를 보유하고 있다. 롯데하이마트는 이실장 안심케어를 취급하는 공인중개사무소를 통해 이사와 입주청소, 가전청소 등을 통합한 '이사&입주 올케어 서비스'도 선보인다.

양사 서비스를 함께 이용하는 고객에게는 할인 혜택을 제공한다. 롯데하이마트에서 가전을 구매한 뒤 이실장 안심케어에 가입하면 서비스 이용료를 10% 할인받을 수 있다. 이실장 안심케어 가입 고객이 롯데하이마트에서 가전을 구매하면 구매 금액에 따라 최대 40만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

롯데하이마트는 이번 협업을 통해 부동산 계약 단계부터 가전 구매와 이전 설치, 입주청소, 가전 수리와 클리닝 등 이사 이후 관리 단계까지 고객 접점을 확대할 계획이다. 기존에도 냉장고와 세탁기, 식기세척기 등을 대상으로 한 가전 맞춤장 서비스를 비롯해 새집증후군 시공, 층간소음 매트, 입주청소, 포장이사 등의 서비스를 제공해 왔다.

조현민 롯데하이마트 EC상품운영실장은 "이사 고객이 부동산 거래와 가전 구매를 비슷한 시기에 진행한다는 점을 고려해 원스톱 시스템을 구축했다"며 "가전 구매 전후 전 과정에서 고객의 가전 생애주기를 밀착 관리하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동