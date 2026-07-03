롯데하이마트, 부동산 계약부터 가전 구매까지 '원스톱' 지원

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프롭티어와 협업…전세사기 예방·이사·입주청소·가전 관리 연계

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데하이마트가 부동산 계약부터 가전 구매와 설치, 입주 이후 관리까지 이사 전 과정을 지원하는 원스톱 시스템을 구축한다.

3일 롯데하이마트는 프롭테크 기업 프롭티어와 공동 마케팅을 진행하고 전국 오프라인 매장과 온라인쇼핑몰에서 부동산 거래 사고 예방 서비스인 '이실장 안심케어'를 제공한다고 밝혔다.

롯데하이마트가 7월부터 '프롭티어'와 손잡고, 전국 오프라인 매장과 온라인쇼핑몰에서 부동산 플랫폼 '이실장'의 부동산 거래 사고 및 피해 예방 솔루션 '이실장 안심케어'를 제공한다. [사진=롯데하이마트 제공]

이실장 안심케어는 부동산 플랫폼 '이실장'이 제공하는 부동산 거래 안전 솔루션이다. 계약 이후 집주인의 대출이나 가압류 등 등기부등본 변동 사항이 발생하면 실시간 알림을 제공하고, 부동산 사고 발생 시 실손 보상과 변호사 상담도 지원한다. 계약할 때 한 차례 비용을 내면 다음 이사 때까지 보장받을 수 있다.

프롭티어는 전국 공인중개사의 약 4분의 1에 해당하는 2만6000여명의 공인중개사 회원 네트워크를 보유하고 있다. 롯데하이마트는 이실장 안심케어를 취급하는 공인중개사무소를 통해 이사와 입주청소, 가전청소 등을 통합한 '이사&입주 올케어 서비스'도 선보인다.

양사 서비스를 함께 이용하는 고객에게는 할인 혜택을 제공한다. 롯데하이마트에서 가전을 구매한 뒤 이실장 안심케어에 가입하면 서비스 이용료를 10% 할인받을 수 있다. 이실장 안심케어 가입 고객이 롯데하이마트에서 가전을 구매하면 구매 금액에 따라 최대 40만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

롯데하이마트는 이번 협업을 통해 부동산 계약 단계부터 가전 구매와 이전 설치, 입주청소, 가전 수리와 클리닝 등 이사 이후 관리 단계까지 고객 접점을 확대할 계획이다. 기존에도 냉장고와 세탁기, 식기세척기 등을 대상으로 한 가전 맞춤장 서비스를 비롯해 새집증후군 시공, 층간소음 매트, 입주청소, 포장이사 등의 서비스를 제공해 왔다.

조현민 롯데하이마트 EC상품운영실장은 "이사 고객이 부동산 거래와 가전 구매를 비슷한 시기에 진행한다는 점을 고려해 원스톱 시스템을 구축했다"며 "가전 구매 전후 전 과정에서 고객의 가전 생애주기를 밀착 관리하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com