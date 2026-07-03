전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

'李대통령 명예훼손' 모스탄, 출국정지 집행정지 요구…"표현의 자유 침해"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 모스 탄 교수가 3일 법무부 장관 상대 출국정지 집행정지 요구했다
  • 탄 교수는 표현의 자유·한미동맹·미국 제재 가능성 언급하며 출국 필요성 강조했다
  • 법무부는 수사 계속 필요·재입국 불확실성 들어 출국정지 적법하다고 맞섰고 재판부는 6일까지 결정하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

출국정지 집행정지 심문기일 직접 출석해 발언
"한국은 민주주의 국가…북한에 더 가까워지는 방향"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이재명 대통령에 대한 허위 사실을 유포해 명예를 훼손한 혐의로 검찰에 넘겨진 모스 탄 교수가 법원에 출국정지 집행을 정지해 달라고 요구했다.

서울행정법원 행정3단독 김태환 부장판사는 3일 탄 교수가 법무부 장관을 상대로 낸 출국정지 집행 정지 심문기일을 열었다.

이재명 대통령에 대한 허위 사실을 유포해 명예를 훼손한 혐의로 검찰에 넘겨진 모스 탄씨 측이 법원에 출국정지 집행을 정지해 달라고 요구했다.사진은 모스 탄 교수.[사진=뉴스핌DB]

심문 말미 직접 발언에 나선 탄 교수는 "미국에서는 미국 헌법에 따라 시민의 표현의 자유가 보호된다"며 "공적인 지위에 있는 사람이 이런 상황에 처하는 것은 헌법상 있을 수 없는 일"이라고 말했다.

이어 "이 사건이 한국에서 계속된다면 한국인이 미국 대통령에 대해 명예훼손성 발언을 했다는 이유로 미국 법정에서 재판받는 것과 같은 상호적 선례가 생길 수 있다"며 "그런 일은 납득하기 어렵고 한미동맹에도 손해를 입힐 것"이라고 말했다.

탄 교수는 자신이 과거 미국 정부에서 활동했던 점도 언급하며 "미국 시민권자이자 미국을 대표했던 사람에 대한 이런 법적 조치는 미국의 제재를 초래할 수도 있다"며 "여행 제한이나 경제 제재 등으로 이어질 가능성도 있다"고 주장했다.

그는 "북한에서 강의할 때 북한을 누구도 자유롭게 떠날 수 없는 감옥 같은 국가라고 설명했다"며 "하지만 여기는 한국이다. 한국은 미국과 혈맹인 민주주의 국가인데 이런 조치는 북한에 더 가까워지는 방향"이라고 말했다.

또 소송 진행이 피신청인인 법무부 장관의 평판에 악영향을 줄 것이라며 한국어로 직접 "누워서 침뱉기"라고 부연했다.

반면 법무부는 출국정지 처분은 적법하며 수사 필요성이 여전히 존재한다고 맞섰다.

법무부는 "신청인은 국내에 고정된 거소가 없어 출입국관리법상 통지를 생략할 수 있는 경우에 해당한다"며 "방어권 보장을 위해 신청인 대리인 주소로도 관련 서류를 발송했다"고 설명했다.

또 "수사는 공소제기에 이르는 일련의 과정으로, 한 차례 출석했다고 수사 필요성이 소멸하는 것은 아니다"라며 "명예훼손 사건은 피의자 진술이 중요한데 신청인은 인적사항을 포함한 대부분의 질문에 답하지 않아 수사 목적이 달성됐다고 보기 어렵다"고 주장했다.

이어 "출국해야 할 구체적인 필요성도 객관적으로 입증되지 않았다"며 "출국할 경우 다시 입국할 것이라고 단정하기도 어렵다"고 덧붙였다.

재판부는 오는 6일까지 심리 결과를 밝히겠다고 했다.

앞서 서울경찰청 사이버수사대는 지난 1일 정보통신망법상 명예훼손과 형법상 명예훼손 혐의로 탄 교수를 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

그는 지난해 미국 워싱턴DC 내셔널프레스빌딩에서 열린 기자회견에서 "이재명 대통령이 청소년 시절 한 소녀 살해 사건에 연루돼 소년원에 수감됐고, 그 때문에 중·고등학교를 다니지 못했다"는 취지의 허위 사실을 공표한 혐의를 받는다.

그는 지난 5월 28일 6·3 지선을 앞두고 "한국의 부정선거를 감시·검증하겠다"며 입국했다. 경찰은 탄 교수가 출석 요구에 응하지 않자 법무부에 출국정지를 요청했고, 법무부는 지난달 30일까지 출국을 제한하는 처분을 내렸다.

법무부는 이달 31일까지 출국 제한을 재연장했다. 이에 탄 교수 측은 "경찰 수사가 사실상 마무리된 상황에서 출국정지를 재연장한 것은 위법한 처분"이라고 주장하며 집행정지 신청을 냈다.

pmk1459@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동