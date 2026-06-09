'명예훼손 보도' 재판 증인 출석한 尹 "대선에 영향 줬다 들어…처벌 원한다"

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부산저축은행 수사 무마 의혹 보도 언론인 재판

증인신문 마무리 못해…尹 내달 7일 다시 소환

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 윤석열 전 대통령이 허위 보도로 자신의 명예를 훼손한 혐의를 받는 전·현직 언론인들 사건 재판에 증인으로 출석해 처벌을 원한다고 밝혔다.

서울중앙지법 형사합의35부(재판장 백대현)는 9일 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의로 기소된 화천대유자산관리 대주주 김만배씨와 신학림 전 언론노조위원장, 김용진·한상진 뉴스타파 기자의 속행 공판을 열었다.

윤석열 전 대통령이 허위 보도로 자신의 명예를 훼손한 혐의를 받는 전·현직 언론인들의 사건 재판에 증인으로 출석해 피고인들에 대한 처벌 의사를 밝혔다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB]

이날 증인으로 출석한 윤 전 대통령은 김씨 등에 대한 처벌을 원한다는 입장을 밝혔다.

정보통신망법상 명예훼손죄는 반의사불벌죄에 해당해 피해자가 처벌불원 의사를 밝힐 경우 공소 유지가 어려운 만큼 피해자의 의사 확인 절차가 필요하다.

윤 전 대통령은 "검찰이 혐의를 인정해 기소한 것으로 알고 있다"며 "처벌을 원한다"고 강조했다.

이어 "언론의 자유가 충분히 보장되어야 한다는 것은 당연하다"며 "이를 위해서는 언론의 책임인 진실을 보도한다는 전제가 기반이 되어야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "해당 보도가 선거에 굉장히 악영향을 줬다는 이야기를 대선 이후 당 관계자들에게 들었다"고 덧붙였다.

윤 전 대통령은 부산저축은행 대장동 불법 대출 부실수사 의혹과 관련해 "당시 부산저축은행 수사팀은 검사 20명과 수사관 200명 가까운 규모로 운영돼 발생하는 조서와 내용을 제가 다 보지는 않았다"며 "수사팀은 개별 진술보다는 해당 대출처를 배임이나 상호저축은행법 위반 혐의로 기소할 수 있는지 범위를 정해 논의해 왔다"고 말했다.

재판부는 증인신문을 마무리하지 못함에 따라 내달 7일 윤 전 대통령을 다시 소환해 신문을 이어가기로 했다.

김씨와 신 전 위원장 등은 윤 전 대통령이 대검찰청 중수 2과장이던 시절 부산저축은행 대출 브로커라는 의혹을 받은 조우형씨 수사를 무마했다는 허위 인터뷰를 진행한 것으로 조사됐다.

pmk1459@newspim.com