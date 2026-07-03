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시몬스, 신세계 대구점에 '뷰티레스트 블랙' 팝업 오픈

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  • 시몬스는 3일 신세계백화점 대구점에 뷰티레스트 블랙 팝업스토어를 열어 프리미엄 브랜드 존재감을 강화했다.
  • 팝업스토어에서는 뷰티레스트 블랙·뷰티레스트 매트리스와 TSS 전용 인기 프레임 등 다양한 고급 라인업을 전시했다.
  • 방문객과 기존 고객에게 할인·사은품·쿠폰 등 'LIFE IS COMFORT' 프로모션과 SNS 연계 이벤트 혜택을 제공했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오는 19일까지 운영
뷰티레스트 인기 모델 전시

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스는 신세계백화점 대구점에서 '뷰티레스트 블랙 팝업스토어'를 운영한다고 3일 밝혔다.

팝업스토어는 신세계백화점 대구점 5층 하이엔드 명품관 메인 동선에 자리했다. 글로벌 럭셔리 브랜드가 밀집한 핵심 공간에 입점하며 프리미엄 브랜드로서의 존재감을 강화했다.

시몬스 '뷰티레스트 블랙 팝업스토어' 전경 [사진=시몬스]

팝업스토어에는 뷰티레스트 블랙의 인기 모델인 '데보라', '마리옹', '브리짓'과 시몬스 대표 매트리스 컬렉션 '뷰티레스트'의 인기 모델 '젤몬'이 전시됐다.

팝업스토어에서는 트윈슈퍼싱글(TSS) 전용 프레임 '하우티', '뷰티레스트 센테니얼 에디션', '라비에' 등 시몬스의 인기 프레임도 함께 만나볼 수 있다.

시몬스는 팝업스토어 오픈을 기념해 구매 고객에게 사은품을 제공하고, 해시태그 인증 고객을 위한 '스내피' 이벤트와 공식 인스타그램 팔로우 고객 대상 '럭키드로우' 이벤트도 진행한다.

팝업스토어 방문 고객은 시몬스가 진행 중인 'LIFE IS COMFORT(라이프 이즈 컴포트)' 프로모션 혜택도 받을 수 있다. 해당 프로모션은 가격 할인과 사은품 증정 등 다양한 혜택을 제공한다.

기존 시몬스 침대 구매 고객에게는 뷰티레스트 모델 최대 30만 원, 뷰티레스트 블랙 모델 최대 110만 원 상당의 쿠폰이 제공된다. 해당 쿠폰은 공식 홈페이지에서 사용할 수 있으며, 구매 이력은 시기와 경로, 모델, 사이즈와 관계없이 인증할 수 있다.

[AI Q&A]

Q1. 이번 '뷰티레스트 블랙 팝업스토어'의 핵심 콘셉트와 위치는 무엇인가?
A1. 시몬스가 신세계백화점 대구점 5층 하이엔드 명품관 메인 동선에 '뷰티레스트 블랙 팝업스토어'를 열어, 에르메스·샤넬·루이비통 등 글로벌 럭셔리 브랜드와 나란히 위치시키며 최상위 프리미엄 침대 컬렉션의 브랜드 존재감을 강조한 행사다. 단순 진열이 아니라 "작품을 감상하듯" 매트리스와 프레임의 가치를 경험하도록 베이지 톤 인테리어와 공간 설계를 한 것이 특징이다.

Q2. 팝업에서 체험할 수 있는 주요 제품 라인업은 어떤가?
A2. 최상위 컬렉션인 '뷰티레스트 블랙' 중 인기 모델 '데보라', '마리옹', '브리짓'과 업계 메가히트 컬렉션 '뷰티레스트'의 베스트셀러 '젤몬'이 진열된다. 이와 함께 트윈슈퍼싱글(TSS) 전용 프레임 '하우티', 100주년 기념 '뷰티레스트 센테니얼 에디션', 특급호텔 스위트룸 감성을 구현한 헤드보드 '라비에' 등 프리미엄 프레임도 함께 체험할 수 있다.

Q3. 팝업스토어에서 제공되는 고객 경험·프로모션 요소는 무엇인가?
A3. 각 공간에 커튼을 설치해 프라이빗한 체험 분위기를 조성하고, 가격 할인과 풍성한 사은품을 제공한다. 인스타그램 해시태그 인증 고객에게 사진을 즉석 인화해주는 '스내피(Snappy)' 이벤트, 공식 인스타그램 팔로우 후 견적만 받아도 시몬스 굿즈를 랜덤 증정하는 '럭키드로우' 등 SNS 연계 이벤트도 운영한다.

Q4. '뷰티레스트 블랙' 제품 자체의 기술·안전 측면 특징은 무엇인가?
A4. 국내 초프리미엄 매트리스 시장을 선도해 온 최상위 컬렉션으로, 주요 특급호텔 스위트룸에 다수 비치돼 있다. 시몬스가 국내 제조·생산 최초로 바나듐 소재를 적용해 내구성을 높인 '바나듐 포켓스프링' 중 3중 나선 구조 '어드밴스드-포켓스프링'을 내장해 섬세한 지지력을 구현하고, 라돈·토론 안전, 난연 매트리스, 친환경 인증, UL 그린가드 골드 등 '4대 안전 키워드'를 충족해 건강·안전성을 강조한다.

Q5. 팝업 방문 고객이 누릴 수 있는 추가 프로모션과 기존 고객 혜택은?
A5. 방문 고객은 'LIFE IS COMFORT' 프로모션에 따른 가격 할인·사은품 증정 혜택을 누릴 수 있다. 기존에 시몬스 침대를 구매한 이력이 있는 고객은 뷰티레스트 구매 시 최대 30만 원, 뷰티레스트 블랙 구매 시 최대 110만 원 상당 쿠폰을 받을 수 있으며, 이 쿠폰은 공식 홈페이지에서 매트리스·베딩·퍼니처·룸 액세서리 구매 시 사용 가능하다. 구매 이력은 시기·경로·모델·사이즈에 관계없이 다양한 방식으로 인증할 수 있도록 설계했다.

stpoemseok@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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