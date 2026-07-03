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박지성·최휘영 장관 공동위원장 'K-축구 혁신위' 출범…"한국축구 다시 일으킨다"

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  • 문화체육관광부가 6일 K-축구 혁신위원회를 출범했다
  • 공동위원장 최휘영·박지성이 위기에 처한 축구 혁신에 나섰다
  • 거버넌스·유소년·기술 도입 등 미래 경쟁력 강화 방안을 논의한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 =  'K-축구 혁신위원회'가 출범한다.

문화체육관광부가 오는 6일 서울 올림픽파크텔에서 'K-축구 혁신위원회'를 출범한다. 혁신위는 최휘영 장관과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 공동위원장을 맡아 K-축구 혁신을 위한 한시적 기구로 운영된다.

공동위원장을 맡는 최휘영 문화체육관광부 장관. 광화문에서 열린 2026 북중미월드컵 거리응원전서 선수들을 응원하는 모습. [사진= 문체부]

최휘영 장관은 출범을 앞둔 3일 자신의 엑스(X)에 "위기에 처한 대한민국 축구를 다시 일으켜 세우기 위해 박지성, 이영표, 박주호 위원과 함께 'K-축구 혁신위원회'를 구성하기로 합의했다"라고 밝혔다. 이어 "대한민국 축구가 다시 부활할 수 있게 힘과 지혜를 모으는 일에 기꺼이 앞장서 준 박지성, 이영표, 박주호 위원께 감사하다"라며 "국민께서 K-축구가 곧 다시 세계 무대 중앙에 당당히 복귀할 수 있다는 밝은 희망을 가질 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 설명했다.

혁신위에는 두 공동위원장을 비롯해 이영표·박주호 해설위원 등 축구인과 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 교수 등 체육계 관계자와 전문가들이 두루 참여한다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 전 축구선수 박지성이 17일 오후 서울 강남구 JBK 컨벤션홀에서 열린 콜러(KOHLER)-맨체스터 유나이티드(맨유) 공식 파트너십 기념 레전드 선수 초청 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2020.01.17 mironj19@newspim.com

혁신위는 2026 북중미 월드컵을 계기로 제기된 K-축구 혁신 요구에 부응해 K-축구 거버넌스, 유소년 선수 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 대한민국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 종합적으로 논의한다. 앞서 본선 진출 과정에서 부진한 경기력과 대표팀 운영, 대한축구협회의 행정 난맥상을 둘러싸고 축구 팬과 현장의 비판이 잇따르면서, K-축구 전반의 체질 개선이 시급하다는 목소리가 커진 바 있다. 최 장관은 최근 축구 관계자와 전문가들을 잇달아 만나 이 같은 인식을 공유하고 의견을 모아 왔다.

박지성 공동위원장은 "이번 혁신위원회를 통해 그간 현장에서 논의된 다양한 고민을 담아 대한민국 축구가 나아가야 할 방향을 함께 설계하고, K-축구가 지속 성장할 수 있는 미래를 그려나가겠다"라고 말했다.

최휘영 공동위원장은 "신뢰받는 축구인들을 중심으로 대한민국 축구의 비전이 수립되고 현장에서 실행될 수 있도록 튼튼하게 뒷받침하겠다"라고 말했다.

fineview@newspim.com

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