최휘영 장관 "대한축구협회 특별 감사"…회장 선출 방식도 손본다

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관이 한국 축구의 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락과 관련해 대한축구협회에 대한 특별 감사를 예고했다.

최휘영 장관은 29일 대한축구협회 특별 감사를 엄중히 실시하겠다고 밝혔다. 사진은 최휘영 장관이 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 체코의 경기가 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 이용수 대한축구협회 부회장과 함께 대한민국 선수들을 응원하는 모습. [사진= 문체부] 2026.06.12 fineview@newspim.com

최휘영 장관은 29일 소셜 미디어(SNS)를 통해 "우리나라 축구의 참혹한 실패의 원인이 어디에서 비롯된 것인지 국민적 의혹을 규명하고 정확한 진상을 파악하기 위해 문체부는 대한축구협회에 대해 특별 감사를 실시하겠다"고 밝혔다.

최 장관은 "외부 전문가들이 포함된 조사위원회를 구성해 그동안 축구협회가 보여준 무능과 부실, 안일함의 원인을 찾아내고, 그 과정에 부조리와 비위, 위법 행위가 있었다면 상응하는 책임을 엄중히 묻겠다"고 강조했다.

이어 "조사된 내용을 바탕으로 백서를 발간하고 국민께 투명하게 공개해 향후 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 뼈아픈 교훈으로 삼고, 우리 축구가 미래로 나아가기 위한 전화위복의 발판이 되도록 하겠다"고 말했다.

특별 감사와 조사 활동의 실효성을 높이기 위한 방안도 함께 제시됐다. 최 장관은 "문체부는 특별 감사와 조사 활동을 철저히 수행하는 데 도움이 될 수 있도록 '제보 신고 창구'를 개설해 국민들로부터 제기되는 여러 의혹과 목소리를 수렴하도록 하겠다"고 밝혔다.

이임생 대학축구협회 기술이사가 홍명보 차기 대표팀 감독 내정 관련 브리핑에서 홍명보 감독 선정 배경을 설명하는 모습. [사진 = 뉴스핌 DB]

축구협회 차기 회장 선출 방식을 둘러싼 우려에 대해서도 입을 열었다. 최 장관은 "일각에서 축구협회의 신임 회장 선출과 관련해 기존 정관에 따라 예전과 동일한 방식으로 할 수밖에 없다는 염려가 있는 것으로 들었다"며 "하지만, 허탈감에 빠진 온 국민의 간절한 열망을 이해한다면 그렇게 못 할 것"이라고 말했다. 그러면서 "방법은 찾으면 된다"며 "축구계의 지혜와 현명한 판단을 구하겠다"고 덧붙였다.

정몽규 대한축구협회 회장은 지난 5월 29일 북중미 월드컵 이후 회장직에서 물러나겠다고 밝힌 바 있다. 협회 정관에 따르면 회장직이 공석이 되면 60일 이내에 차기 회장 선거를 치러야 하는데, 이번 보궐선거가 정부가 추진 중인 직선제 도입 이전에 치러질 경우 기존 간선제 방식이 적용될 가능성이 있어 선거 방식을 둘러싼 논란이 변수로 떠오른 상황이다. 최 장관의 이날 발언은 이런 우려를 겨냥한 것으로 풀이된다.

앞서 이재명 대통령도 28일 SNS를 통해 "능력보다 내 편, 네 편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불 보듯 뻔하다"며 대한축구협회의 인사 시스템을 정면으로 비판했다. 이에 최 장관은 대통령 글에 직접 답글을 달아 "온 국민의 희망과 자부심이 다시 살아날 수 있도록 뼈를 깎는 각오로 축구 행정 전반에 대한 대대적인 쇄신을 속도감 있게 추진하겠다"고 보고한 바 있다.

홍명보 감독이 이끈 한국 축구 대표팀은 조별리그 A조에서 1승 2패, 승점 3으로 조 3위에 머물러 32강 진출에 실패했다. 한국 축구가 월드컵 조별리그를 통과하지 못한 건 2018년 러시아 대회 이후 8년 만으로, 통산 9번째 조별리그 탈락이다.

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