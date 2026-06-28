[종합] 월드컵 탈락 후폭풍…문체부 "위원회 구성 철저 조사, 대대적 쇄신"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 이재명 대통령이 28일 한국 축구 대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락과 관련해 "능력보다 내 편, 네 편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불 보듯 뻔하다"며 대한축구협회의 인사 시스템을 정면으로 비판했다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 이에 "축구 행정 전반에 대한 대대적인 쇄신을 속도감 있게 추진하겠다"고 답했다.

홍명보호가 2026 북중미월드컵에서 32강에 탈락했다. 이에 이재명 대통령은 대한축구협회의 인사 시스템을 정면으로 비판했으며 최휘영 문화체육관광부 장관은 '축구 행정에 대한 대대적인 쇄신'을 약속했다. [사진= 로이터 뉴스핌]

이 대통령은 이날 자신의 소셜 미디어(SNS)에 "결국 인사가 만사임이 다시 한 번 증명됐다"며 "공사 구별을 못하고 공익보다 사익을 앞세우는 엉터리 인사가 가능한 것은 인사권자에 대한 감시, 견제, 문책이 불가능하거나 어렵기 때문"이라고 지적했다.

이 대통령은 "결국 모든 조직은 민주적 구성과 통제, 권한과 책임의 일치가 중요하다"며 "민간 영역의 민주적 지도력 구성과 객관적 감시, 견제 체제 확립은 이 정부의 주요 국정과제"라고 강조했다. 그러면서 "농협 임원 구성을 조합원 직선제로 바꾸는 것처럼 대한체육회나 축구협회 등 체육 단체는 대의원에 의한 소수 간접선거제가 아니라 관련 체육인 모두에 의한 직선제를 도입하도록 행정 지도를 하도록 지시했는데 잘 이행 중인 것으로 안다"고 밝혔다.

실제로 정부의 직선제 전환 작업은 진행 중이다. 대한체육회는 지난해 4월 체육 단체 선거 제도 개선 위원회를 꾸려 회장 선출 방식을 기존 대의원 추첨 간선제에서 전체육인 대상 온라인 투표 직선제로 바꾸는 정관 개정 도입을 검토·추진 중이다. 정부는 지난달 22일 발표한 '국가 정상화 프로젝트' 1차 과제에도 대한축구협회 회장 선거 직선제 도입을 포함한 선거 제도 개선 방안을 제시했다. 대한체육회에 우선 적용한 뒤 축구협회 등 종목단체로 단계적으로 확대하는 방안이 거론된다.

특히 이 대통령은 운영의 투명성, 공정성, 객관성을 위한 엄격한 감시, 견제 시스템 구축과 행위와 결과에 상응하는 책임 부과도 중요한 과제로 거론했다. 이번 결과에 대해선 "국민들을 허탈하게 한 이번 월드컵 본선 진출 실패는 조직과 인사의 실패에 의한 것으로 보인다"며 "월드컵 출전에도 많은 국민 혈세와 국가적 지원 역량이 투입되는 만큼 문체부에서 이번 사태의 정확한 상황, 원인 분석, 재발 방지와 개선을 위한 대책을 꼼꼼하게 챙겨 주시기 바란다"고 당부했다. "어처구니없는 일로 국민께 깊은 실망을 안겨 드린 점 매우 송구하다"며 "다시 이런 일이 재발하지 않도록 체육 행정 개혁을 신속하게 추진하겠다"는 말도 남겼다.

최휘영 장관은 이 대통령의 SNS 글에 직접 답글을 달아 상황을 보고했다. 최 장관은 "대통령님, 마카오에서 열린 APEC 관광장관회의를 마치고 조금 전 인천공항에 내려 대통령님의 지시 내용을 접하고 보고드립니다"며 "온 국민의 희망과 자부심이 다시 살아날 수 있도록 뼈를 깎는 각오로 축구 행정 전반에 대한 대대적인 쇄신을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

최 장관은 "참담한 이번 결과가 어떤 원인에서 비롯된 것인지 전문가들로 하여금 위원회를 구성해 철저하게 조사하고 그 과정에 드러나는 무능과 부실에 대해서는 그에 합당한 책임을 엄중히 묻도록 하겠다"고 했다. 이어 "축구협회가 앞으로는 축구인들에 의해 투명하고 공정하게 운영되어 본연의 역할과 기능에 충실할 수 있도록 행정지도를 철저히 하고 공공의 감시 및 견제가 이루어질 수 있도록 시스템을 구축하겠다"며 "유소년 육성 체계부터 심판 역량 강화와 첨단 기술 인프라 지원 등 한국 축구의 패러다임을 뿌리부터 다시 돌아보고 재설계할 수 있도록 투자와 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

앞서 최 장관은 소셜 미디어 글에서 "수렁에 빠져버린 한국 축구. 이제 마음을 추스르고, 바닥부터 다시 시작해야 한다"며 "어디서부터 꼬이기 시작했는지, 무엇이 우리의 발목을 잡은 근원이었는지, 그동안 숱하게 이야기해 온 수많은 논의들을 정리하고 근본적인 대안을 만들어야 할 때이다"라고 강조했다.

월드컵 32강 진출에 실패하자 손흥민과 대표팀 선수들도 충격을 감추지 못한 채 허탈한 표정을 지었다. [사진= 로이터 뉴스핌]

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 조별리그 A조에서 1승 2패, 승점 3으로 조 3위에 머물렀다. 한국은 각 조 3위 12개 팀 중 10위로 추락, 32강 진출의 마지노선인 8위 밖으로 밀려나면서 탈락이 확정됐다. 한국 축구가 월드컵 조별리그를 통과하지 못한 건 2018년 러시아 대회 이후 8년 만으로, 통산 9번째 조별리그 탈락이다. 이번 대회에서 처음으로 참가국이 48개국으로 확대된 가운데 한국의 최종 순위는 34위로 집계됐다.

이번 발언의 배경에는 대한축구협회를 둘러싼 그간의 갈등이 깔려 있다. 문체부는 2024년부터 협회의 문제점을 들여다봤다. 그해 7월 홍명보 감독 선임 파문과 관련해 감사 절차를 밟았고, 같은 해 11월 정몽규 대한축구협회 회장에 관한 중징계를 요구했다. 협회는 이에 불복해 처분 취소 소송과 집행정지를 신청해 인용 결정을 끌어냈고, 정몽규 회장은 4연임에 성공했다. 그러나 지난 4월 서울행정법원은 문체부의 중징계 요구가 정당하다며 원고 패소 판결을 내렸다. 정몽규 회장은 지난 5월 29일 북중미 월드컵 이후 회장직에서 물러나겠다고 밝혔다.

협회 정관에 따르면 회장직이 공석이 되면 60일 이내에 차기 회장 선거를 치러야 한다. 정 회장이 사직서를 내는 시점에 따라 9월 중순에서 10월 중순 사이 새 회장을 뽑는 선거가 열릴 가능성이 거론된다. 이번 보궐선거가 정부가 추진 중인 직선제 도입 이전에 치러질 경우 기존 간선제 방식이 적용될 가능성도 있어, 선거 방식을 둘러싼 논란이 새로운 변수로 떠오를 전망이다.

여야 역시 28일 한 목소리로 대한축구협회 책임론을 제기하며 후반기 국회 문화체육관광위원회를 통한 철저한 점검을 예고했다. 더불어민주당 박범계 의원은 페이스북에 "한국 축구, 리모델링이 아니라 재건축이 필요하다는 전형을 보여줬다"고 비판했고, 국민의힘 김승수 의원은 "대한축구협회는 이번 실패에 대한 책임을 분명히 져야 한다"며 "향후 문체위에서 활동하게 된다면 협회의 운영 전반을 철저히 점검하겠다"고 밝혔다.

32강 진출에 실패한 홍명보호는 별도의 환영 행사 없이 30일 오전 인천국제공항을 통해 귀국한다.

fineview@newspim.com