李대통령, 홍명보 직격…"무능한 지휘관 선발 결과는 불 보듯 뻔해"

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"국민께 깊은 실망 안겨 송구…체육행정개혁 신속 추진"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 이재명 대통령이 28일 대한민국 축구 대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 토너먼트 진출 실패에 대해 "조직과 인사의 실패에 의한 것으로 보인다"고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐다. 능력보다 네 편 내 편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불 보듯 뻔하다"고 지적했다.

[멕시코 몬테레이 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=대한민국 축구대표팀 홍명보 감독이 지난 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과 2026 북중미 월드컵 A조조별리그 3차전에서 그라운드를 바라보고 있다. 2026.06.28 willowdy@newspim.com

이어 "공사 구별을 못하고 공익보다 사익을 앞세우는 엉터리 인사가 가능한 것은 인사권자에 대한 감시 견제 문책이 불가능하거나 어렵기 때문"이라며 "결국 모든 조직은 민주적 구성과 통제, 권한과 책임의 일치가 중요하다"고 강조했다.

이 대통령은 "전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상 밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낀다"며 "월드컵 출전에도 많은 국민 혈세와 국가적 지원 역량이 투입되는 만큼 문화체육관광부에서 이번 사태의 정확한 상황, 원인 분석, 재발 방지와 개선을 위한 대책을 꼼꼼하게 챙겨 주기 바란다"고 지시했다.

그러면서 "어처구니없는 일로 국민들께 깊은 실망을 안겨드린 점 매우 송구하다"며 "다시 이런 일이 재발하지 않도록 체육행정 개혁을 신속하게 추진하겠다"고 했다.

hyun9@newspim.com