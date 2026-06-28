[2026WC] 박지성, 한국 조별리그 확정 후 "같은 역사 반복에 비참함 느껴" 쓴소리

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = '한국 축구의 전설' 박지성 JTBC 해설위원이 홍명보호의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락에 쓴소리를 아끼지 않았다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 28일(한국시간) K조 조별리그 최종전 결과에 따라 조 3위 팀 간 경쟁에서 32강 진출 마지노선 밖으로 밀려났다.

[서울=뉴스핌] 박지성 JTBC 해설위원(오른쪽 첫 번째)이 25일 남아공과의 조별리그 3차전 경기가 끝난 후 한국 축구에 대한 비판적 의견을 내놓았다. [사진=JTBC 유튜브 캡처] 2026.06.25 football1229@newspim.com

한국은 이번 대회 A조에서 체코를 2-1로 꺾으며 출발했지만, 2차전에서 멕시코에 0-1로 졌고 최종전에서는 남아프리카공화국에 0-1로 패했다. 1승 2패(승점 3)로 조 3위에 머문 한국은 다른 조 결과를 기다렸지만 끝내 32강 진출에 실패했다.

이번 대회는 48개국 체제로 치러져 각 조 1·2위 24개 팀과 조 3위 12개 팀 중 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 오른다. 한국은 K조에서 우즈베키스탄이 콩고민주공화국에 1-3으로 역전패하면서 조 3위 순위 8위 밖으로 밀려났다.

박 위원은 이날 우즈베키스탄과 콩고민주공화국 경기를 중계한 뒤 "우리가 원했던 결과가 아니라는 것은 분명하다"며 "어쩌면 우리는 이런 결과를 몇 년 전에 이미 예상하고 있었을지도 모른다"고 말했다.

이어 한국 축구의 반복된 실패를 지적했다. 박 위원은 "우리가 왜 이런 상황을 맞이했는지 다시 한번 돌아봐야 하는 이 상황에 비참한 느낌이 들기도 한다"며 "결국 우리가 어떻게 월드컵을 준비해야 하는지, 단지 월드컵뿐만 아니라 한국 축구의 발전을 어떻게 해나가야 하는지 지난 10년 동안 배웠는데 또 까먹고 똑같은 일을 반복했다"고 꼬집었다.

박 위원은 변화의 필요성도 강조했다. 그는 "지금부터라도 다른 미래를 위해 앞으로 나아가야 할 때가 또 찾아왔다고 생각한다"고 말했다.

이어 "다시는 이런 일이 반복되지 않도록 확실하게 미래를 꿈꾸고 미래를 그려야 한다"며 "그 미래를 위해 천천히라도 한 걸음 한 걸음 나아가는 대한민국 축구가 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

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