[2026WC] 월드컵 역대 '최악 성적', 韓대표팀 귀국행사 없이 입국

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락한 한국대표팀이 귀국행사 없이 입국한다.

대한축구협회는 "축구대표팀이 오는 30일 오전 인천국제공항을 통해 귀국한다"고 28일 밝혔다.

[멕시코 몬테레이 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=대한민국 축구대표팀 홍명보 감독이 지난 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과 2026 북중미 월드컵 A조조별리그 3차전에서 그라운드를 바라보고 있다. 2026.06.28 willowdy@newspim.com

선수단이 함께 귀국하는 것은 아니다. 홍명보 감독과 함께 조현우(울산), 김민재(뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴), 백승호(버밍엄시티), 김문환(대전), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(즈베즈다)가 29일 멕시코 과달라하라를 떠나 미국을 경유해 인천국제공항으로 귀국한다.

'주장' 손흥민을 포함한 다른 선수들은 별도로 움직인다. 축구협회는 "나머지 선수들은 따로 그룹을 지어서 한국에 다음달 1일까지는 모두 귀국하는 것으로 준비하고 있다"고 전했다.

축구협회는 "별도의 귀국 행사는 없다"고 덧붙였다. 2002 한일 월드컵 이후 원정으로 치른 월드컵 후 귀국한 대표팀이 행사없이 귀국하는 건 이번이 처음이다.

이전까지 최악의 월드컵이라는 평가를 받은 2014 브라질 대회(1무 2패) 때도 귀국 행사는 있었다. 당시에도 대표팀 지휘봉을 잡았던 홍 감독과 선수들이 경기력에 실망했던 팬들이 던진 엿을 맞기도 했다.

[서울=뉴스핌] 2014 브라질 월드컵 조별리그 탈락 후 열린 귀국 행사에서 분노한 축구팬이 선수단에게 엿을 던지고 있다. [사진=MBC 유튜브 캡처] 2026.06.28 willowdy@newspim.com

한국은 이번 대회에서 체코, 남아프리카공화국, 멕시코가 있는 A조에 배정받았다. 국내는 물론 해외에서도 32강 토너먼트 진출이 가능하다는 평가를 받았지만, 조 3위(1승 2패·승점 3)에 그쳐 조별리그 탈락이라는 성적표를 받았다.

이번 대회에서 처음으로 참가국이 48개국으로 확대됐고, 32강도 신설됐다. 하지만 한국은 32강 안에도 들지 못하고 일찍 짐을 싸게 됐다.

한편 홍명보 감독은 오는 29일 오전 0시 30분 귀국 전 현지에서 기자회견을 진행한다.

willowdy@newspim.com