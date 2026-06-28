최휘영 장관, 中에 '한중 관광의 해' 공동지정 제안...교류 활성화 시동

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마카오서 중국·일본·인도네시아·베트남과 양자 회담

중국 문화여유부 장관에게 제안, 중국 측 "관광 상호 교류 확대 공감"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관이 중국 마카오에서 열린 다자간 관광 협의체 무대를 활용해 핵심 교류국들과의 양자 외교에 나섰다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 중국 마카오 특별행정구 마카오 콤플렉스에서 열린 제13차 아시아태평양경제협력체(APEC) 관광장관회의 본회의를 마치고 쑨예리 중국 문화여유부 장관과 대화를 나누고 기념촬영을 하고 있다. [사진= 문체부] fineview@newspim.com

문화체육관광부는 최휘영 장관이 27일 중국 마카오 특별행정구에서 열린 제13차 아시아태평양경제협력체(APEC) 관광장관회의에 수석대표로 참석해 관광 분야 디지털 혁신과 다자간 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

최휘영 장관은 이어 중국을 비롯해 일본, 인도네시아, 베트남 등 4개국과 연쇄 양자 회담을 열고 관광 상품 마케팅 협력을 비롯해 비자 완화, 출입국 편의 제고 등 상호 간 관광 교류를 활성화하기 위한 실질적인 협력 방안에 대해 의견을 교환했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 중국 마카오 특별행정구 마카오 콤플렉스에서 열린 제13차 아시아태평양경제협력체(APEC) 관광장관회의 본회의에서 발언하고 있다. [사진= 문체부] 2026.06.28 fineview@newspim.com

최 장관은 특히 이번 APEC 관광장관회의 의장국인 중국의 문화여유부 쑨예리 장관과의 면담에서 두 나라 간 인적 교류의 중요성을 강조하며, 올해 11월 중국 선전에서 개최되는 APEC 정상회의를 계기로 2027~2028년을 한중 관광의 해로 공동 지정할 것을 제안했다.

이에 대해 쑨예리 장관은 "한중 양국은 서로에게 절대적으로 중요한 관광 시장이며 더 자주 만날 수 있도록 하는 것이 핵심"이라고 공감하면서 향후 구체적인 협의를 해나가자고 화답했다. 또한 "올해 중국에서 열리는 APEC 정상회의를 준비하는 데는 지난해 성공적으로 APEC 정상회의를 개최한 한국의 선진적 경험이 필요하다"라며 긴밀한 협력을 요청했다.

최 장관은 이어 위디얀티 푸트리 와라드나 인도네시아 관광부 장관, 람 티 프엉 타인 베트남 문화체육관광부 장관, 그리고 무라타 시게키 일본 관광청장 등과 개별 양자 회담을 잇달아 주재하며 관광객 유치를 위한 밀착 외교를 펼쳤다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 제13차 아시아태평양경제협력체(APEC) 관광장관회의가 열리고 있는 중국 마카오 특별행정구 마카오 컴플렉스에서 무라타 시게키 일본 관광청장과 면담을 하고 있다. [사진= 문체부] fineview@newspim.com

APEC 관광장관회의에서 최 장관은 대한민국 관광의 미래 체질을 바꿀 혁신 정책으로 관광산업 유망 기술 기업을 발굴하는 관광 플러스테크 사업과 지자체·기업·학계가 협력하는 인공지능(AI) 기반 지역관광 선도 프로젝트를 소개해 회원국의 눈길을 끌었다.

최휘영 장관은 "이번 APEC 관광장관회의는 다자간 협의체라는 무대를 활용해 중국을 비롯한 핵심 교류국들과의 양자 관계를 실질적으로 격상시킨 전략적 외교의 장"이라며, "주요 국가들과 연쇄 회담의 성과가 조속히 방한 관광의 성장으로 이어지도록 후속 조치에 만전을 기하겠다"라고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 제13차 아시아태평양경제협력체(APEC) 관광장관회의가 열리고 있는 중국 마카오 특별행정구 마카오 컴플렉스에서 람 티 프엉 타인 베트남 문화체육관광부 장관과 양자 회의를 하고 있다. [사진= 문체부] fineview@newspim.com

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