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목포시 '평화광장 해양레저' 개장…카약·제트스키 무료체험

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  • 목포시가 4일 전남광주통합특별시 목포 평화광장 앞바다에서 해양레저 무료체험교실을 운영한다고 밝혔다.
  • 카약·패들보드·모터보트·제트스키 등 다양한 무동력·동력 해양레저를 가족·청소년·관광객이 무료로 즐길 수 있도록 했다.
  • 운영은 4일부터 10월 5일까지 토·일·공휴일 오후에 현장 선착순으로 진행되며 만 7세 이상이 안전교육 후 구명조끼를 착용하고 참여한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포 평화광장 앞바다에서 무료 해양레저 체험이 7월부터 운영된다.

목포시는 오는 4일부터 평화광장 앞 해상에서 '2026 평화광장 해양레저 무료체험교실'을 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 프로그램은 전라남도와 목포시가 주최하고 한국해양소년단 전남서부연맹이 주관해 시민과 관광객이 다양한 해양레저를 무료로 체험할 수 있도록 마련됐다.

해양레저스포츠. [사진=목포시] 2026.07.03 ej7648@newspim.com

체험 종목은 카약과 스탠드업 패들보드(SUP), 래프팅보트 등 무동력 장비와 모터보트, 제트스키, 디스코팡팡, 플라이피쉬 등 동력 장비로 구성됐다. 평소 접하기 어려운 해양레저를 한곳에서 체험할 수 있어 가족 단위 방문객과 청소년, 관광객 유입이 예상된다.

운영 기간은 오는 4일부터 10월 5일까지다. 매주 토·일요일과 공휴일 오후 1시부터 7시까지 운영하며 접수는 오후 6시 30분에 마감한다. 추석 연휴 기간에는 운영하지 않는다.

참여 대상은 만 7세 이상 전국민이다. 7세 이상 13세 이하 어린이는 보호자 동승이 필요하며 모든 체험은 현장 선착순으로 접수한다. 참가자는 사전 안전교육을 이수하고 구명조끼를 착용해야 한다.

전남서부연맹 관계자는 "시민과 관광객이 목포 바다를 가까이에서 체험할 수 있는 프로그램"이라며 "안전하게 해양레저를 즐길 수 있도록 운영하겠다"고 말했다.

기상 상황과 현장 여건에 따라 일정은 변동될 수 있으며 자세한 내용은 한국해양소년단 전남서부연맹 알리미 밴드에서 확인할 수 있다.

ej7648@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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