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종합특검, '김건희 수사 무마' 이창수 前서울중앙지검장 3차 소환

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  • 2차 종합특별검사팀이 3일 이창수 전 서울중앙지검장을 김건희 수사 무마 의혹 관련 피의자로 재소환해 조사했다.
  • 이 전 지검장은 출석 당시 김건희 서면답변 사전 조율·조사 장소 인지 여부 등 질문에 답하지 않고 조사실로 향했다.
  • 특검팀은 도이치모터스 주가조작 사건에서 검찰이 김건희를 비공개 출장 조사 후 불기소한 과정에 부당 관여 의혹을 집중 조사하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

허위공문서 작성 등 혐의

[과천=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2차 종합특별검사팀이 '김건희 수사 무마 의혹'과 관련해 이창수 전 서울중앙지검장을 3일 다시 소환했다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 이 전 지검장을 허위공문서 작성 등 혐의 피의자 신분으로 조사하고 있다. 이 전 지검장이 특검 조사를 받는 것은 이번이 세 번째다.

2차 종합특별검사팀이 '김건희 수사 무마 의혹'과 관련해 이창수 전 서울중앙지검장을 3일 다시 소환했다. 사진은 이 전 지검장이 지난달 15일 오전 경기 과천시 우리은행 과천금융센터에 마련된 2차 종합특검팀 사무실에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

이 전 지검장은 오전 9시 13분쯤 경기도 과천 특검팀 사무실에 출석하며 '김 여사의 서면 답변서를 사전 조율한 것을 알았나', '김 여사의 조사 장소는 언제 알았나'라는 질문에 답하지 않고 조사실로 향했다.

수사 무마 의혹은 서울중앙지검이 김 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다.

당시 검찰이 김 여사를 청사로 소환하지 않고 대통령경호처 산하 시설을 찾아가 비공개 방문 조사해 논란이 일기도 했다.

특검팀은 검찰이 김 여사를 출장 방식으로 조사하고, 최종 무혐의 처분을 내리는 데 부당하게 관여했다고 의심한다.

특검팀은 지난 1일 당시 수사팀이었던 김민구 전 대전지검 공주지청장을, 전날에는 최재훈 전 서울중앙지검 반부패수사2부장 서민석 전 반부패2부 부부장검사를 소환해 조사했다.

hong90@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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