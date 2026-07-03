군포시, 여름철 어린이 물놀이터 16일부터 운영 시작

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 16일부터 8월17일까지 33일간 어린이 물놀이터를 운영한다고 3일 밝혔다.
- 물놀이터는 중앙근린공원 등 12개 공원에 설치돼 초등학교 6학년 이하 어린이를 무료로 오전10시부터 오후5시30분까지 이용 가능하게 했다.
- 시는 휴무일·우천 시 운영중단과 반려동물·취사 금지, 아쿠아슈즈 착용 의무 및 안전관리자·수질검사·안전펜스 설치로 안전관리를 강화한다고 했다.
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 오는 16일부터 여름철 어린이 물놀이터 운영을 시작한다고 3일 밝혔다. 이번 운영은 8월 17일까지 33일 동안 진행된다.
시에 따르면 이번에 개장하는 물놀이터는 중앙근린공원 등을 포함한 12개 도시공원에 마련되며 가족 단위 방문객들이 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있다. 많은 어린이들이 찾는 여름철 대표 휴식공간이 될 전망이다.
이용 대상은 초등학교 6학년 이하의 어린이로, 입장료는 무료다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시 30분까지며 대동지역 물놀이터는 매주 월요일, 신도시지역 물놀이터는 매주 화요일 휴무한다. 비가 올 경우 안전을 위해 운영이 중단된다.
시는 대중교통 이용을 권장하며 주차 공간이 제한적임을 알렸다. 물놀이터 내에서는 반려동물 동반이 금지되며 취사 및 음식물 섭취도 자제해야 한다. 물놀이 시 아쿠아슈즈 외의 일반 신발 착용이 금지된다.
시 관계자는 "각 공원에 안전관리자를 배치하고 수질검사 및 시설 점검을 정기적으로 진행할 예정"이라며 "어린이들이 안전한 환경에서 물놀이를 즐길 수 있도록 출입구 주변에 안전펜스를 설치할 것이다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com