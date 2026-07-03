군포시, 여름철 어린이 물놀이터 16일부터 운영 시작

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중앙근린공원 등 12개 도시공원에 마련...8월 17일까지 진행

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 오는 16일부터 여름철 어린이 물놀이터 운영을 시작한다고 3일 밝혔다. 이번 운영은 8월 17일까지 33일 동안 진행된다.

2025년 중앙공원 물놀이터 모습. [사진=군포시]

시에 따르면 이번에 개장하는 물놀이터는 중앙근린공원 등을 포함한 12개 도시공원에 마련되며 가족 단위 방문객들이 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있다. 많은 어린이들이 찾는 여름철 대표 휴식공간이 될 전망이다.

이용 대상은 초등학교 6학년 이하의 어린이로, 입장료는 무료다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시 30분까지며 대동지역 물놀이터는 매주 월요일, 신도시지역 물놀이터는 매주 화요일 휴무한다. 비가 올 경우 안전을 위해 운영이 중단된다.

시는 대중교통 이용을 권장하며 주차 공간이 제한적임을 알렸다. 물놀이터 내에서는 반려동물 동반이 금지되며 취사 및 음식물 섭취도 자제해야 한다. 물놀이 시 아쿠아슈즈 외의 일반 신발 착용이 금지된다.

2025년 철쭉동산 물놀이터 모습. [사진=군포시]

시 관계자는 "각 공원에 안전관리자를 배치하고 수질검사 및 시설 점검을 정기적으로 진행할 예정"이라며 "어린이들이 안전한 환경에서 물놀이를 즐길 수 있도록 출입구 주변에 안전펜스를 설치할 것이다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com