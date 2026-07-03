시흥시, 외국인 유학생 취업 연계 사업 추진

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외국인 유학생 기능인력 채용 기업 모집

뿌리산업 빈 일자리 해소·산업 경쟁력 강화

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 경기과학기술대학교 산학협력단과 함께 '뿌리산업 빈 일자리 해소를 위한 외국인 유학생 취업 연계 사업'을 추진하고 외국인 유학생 기능인력 채용을 원하는 지역 기업을 모집한다고 3일 밝혔다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

시는 시화국가산업단지를 중심으로 금형, 용접, 표면처리 등 제조업 기반의 뿌리기업 3500여 개가 밀집해 있는 도시로 5인 미만 영세기업 비율이 높고 근로환경 등으로 인해 청년층 기피 현상도 지속되면서 기업들이 만성적인 인력난을 겪고 있다.

이에 시는 정부로부터 '뿌리산업 외국인 기술인력 양성대학'으로 지정된 경기과학기술대학교와 협력해 외국인 유학생과 지역 기업을 연결하는 취업 지원사업을 추진한다. 이를 통해 기업에는 현장에 즉시 투입할 수 있는 기능인력을 공급하고 유학생은 지역 정착 및 취업 기회를 얻을 예정이다.

참여 유학생은 직무 교육과 현장 실습, 한국어 취업역량 교육, 이력서 작성 및 면접 컨설팅 등을 이수한 인력으로 기업 수요에 맞춰 적절하게 연계된다. 또한 동행 면접과 취업 후 사후관리도 지원해 기업과 근로자의 안정적인 정착을 돕는다.

모집 대상은 관내에 위치한 외국인 기능인력 채용을 희망하는 기업이다. 참여를 원하는 기업은 시흥시청 누리집에 게시된 '외국인 유학생 기능인력 채용 희망 기업 모집' 공고를 확인한 후 신청하면 된다.

박건호 시흥시 일자리경제과장은 "뿌리산업은 제조업 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 산업"이라며 "숙련된 외국인 유학생 기능인력을 지역 기업과 연계해 인력난을 극복하고 지역 산업 경쟁력을 강화하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com