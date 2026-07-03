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군산 맛의거리 '맛리단길' 유망골목상권 선정

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  • 군산시가 3일 맛리단길을 유망골목상권으로 최종 선정했다고 밝혔다
  • 군산시는 4억6000만원으로 객주상회 브랜드 개발과 공동마케팅, 1899 객주시장 운영을 추진할 계획이라고 했다
  • 야시장 등 야간 프로그램과 자율 기획형 사업으로 상권 활성화와 지속가능한 운영 기반을 강화하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중기부 지역상권육성사업…국비·지방비 포함 4억6000만원 투입
브랜드 개발·야시장 운영·공동마케팅 추진 통한 상권 경쟁력 강화

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 월명동 구영7길 일원 '맛의거리 맛리단길 골목형상점가'가 중소벤처기업부의 2026년 지역상권육성사업 유망골목상권 대상지로 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

지역상권육성사업은 전통시장 중심 지원에서 벗어나 성장 가능성이 높은 골목상권을 발굴·육성해 상권 경쟁력과 상인 조직의 자생력을 높이기 위한 사업이다.

맛리단길[사진=군산시]2026.07.03 lbs0964@newspim.com

올해 유망골목상권에는 전국 50곳이 선정됐으며 전북에서는 군산과 익산 두 곳이 포함돼 지역 상권의 성장 가능성을 인정받았다.

맛의거리 맛리단길은 군산시가 골목형상점가 지정 기준을 완화한 이후 선제적으로 지정한 상권으로 이번 선정을 계기로 지역 대표 특화상권으로의 도약이 기대된다.

군산시는 이번 공모 선정으로 확보한 총사업비 4억6000만원을 활용해 객주상회 브랜드 개발, 홍보 콘텐츠 제작, 온·오프라인 홍보, 상인 협업 행사인 '1899 객주시장' 운영 등 다양한 공동마케팅 사업을 추진할 계획이다.

또 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 야시장 등 야간 프로그램을 확대해 야간 유동 인구를 늘리고 상권 활성화와 지역 상인의 매출 증대를 이끌 방침이다.

이와 함께 상인회와 상권기획자가 중심이 되는 자율 기획형 사업을 추진해 지속 가능한 상권 운영 기반도 강화할 예정이다.

김재준 군산시장은 "맛의거리 맛리단길은 군산만의 역사와 미식이 어우러진 특색 있는 상권"이라며 "상인들의 자발적인 노력과 행정 지원을 더해 군산을 대표하는 지속가능한 상권으로 육성하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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