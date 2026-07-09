목요일·음력 5월 25일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 9일(목요일·음력 5월 25일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 마음을 단단하게 먹어야 하겠다.
72년생 : 뜻밖의 좋은 사람을 만나겠다.
84년생 : 사업으로 큰 이익을 보겠다.
96년생 : 골치를 아프게 했던 문제가 해결되겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 이번 사업에서 대박이 나겠다.
73년생 : 돈과 관련한 일이 잘되겠다.
85년생 : 어려움이 해결될 수 있겠다.
97년생 : 관심을 끊고 침묵하는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 인연을 맺겠다.
74년생 : 경사스러운 일이 생길 수 있겠다.
86년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
98년생 : 나를 부르는 사람들이 많겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 가볍게 생각하고 가는 것이 좋겠다.
75년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
87년생 : 희망이 손에 잡히기 시작하겠다.
99년생 : 좋은 소식이 있을 수 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 마음에 드는 사람을 만나겠다.
76년생 : 과정보다 결과가 좋겠다.
88년생 : 지금이 기다렸던 때가 되겠다.
00년생 : 사랑하는 사이로 발전하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 재물 운세가 매우 강하게 들어오겠다.
77년생 : 말과 행동을 조심하는 것이 좋겠다.
89년생 : 예상 밖의 성과에 놀랄 뿐이겠다.
01년생 : 귀인의 도움을 받겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 첫사랑은 묻어 두는 것이 좋겠다.
78년생 : 좋은 소식이 있을 수 있겠다.
90년생 : 기분 좋을 일이 생기겠다.
02년생 : 동그란 희망이 펼쳐지기 시작하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 함께 결정하는 것이 좋다.
79년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.
91년생 : 말과 행동을 조심해야 하겠다.
03년생 : 우연한 기회에 큰 행운을 잡을 수 있겟다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 소신을 갖고 밀어 붙이는 좋겠다.
80년생 : 어렵던 일이 쉽게 풀리겠다.
92년생 : 나쁜 일도 좋은 일도 없겠다.
04년생 : 무심코 생각한 것이 큰 이익으로 연결되겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 하늘 보며 구름을 부러워 하겠다.
81년생 : 조심 또 조심하는 것이 좋겠다.
93년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
05년생 : 오색 빛 하늘 아래 꿈이 이루어지겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 일이 순순히 풀려나가겠다.
82년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
94년생 : 무엇이든지 잘 풀려나가겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 마음을 굳게 먹어야 하겠다.
83년생 : 엉켰던 매듭이 풀려나가겠다.
95년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.