[특징주] 가온전선, 美 AI 데이터센터 수주 모멘텀 지속…프리마켓서 10%↑

AI 핵심 요약beta
- 3일 가온전선이 미국 자회사 수주 소식에 강세를 보였다
- LSCUS가 북미 AI 데이터센터 계약을 확대했다
- 구글·메타·아마존 프로젝트 포함 4조원 규모다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 3일 가온전선이 미국 자회사의 대규모 AI 데이터센터 프로젝트 수주 소식에 프리마켓에서 강세를 보이고 있다.
넥스트레이드(NXT)에 따르면 오전 8시 41분 기준 가온전선은 전 거래일 대비 10% 오른 30만8000원에 거래되고 있다. 가온전선은 최근 일주일 동안 정규장에서 58.86% 급등했다. 지난달 25일 16만5872원이던 주가는 30만원선에 근접했다.
주가 강세는 최근 미국 자회사 LSCUS의 북미 AI 데이터센터 수주 확대가 영향을 미친 것으로 분석된다. LSCUS는 지난해부터 미국 AI 데이터센터 시장에서 버스덕트(Busduct) 공급 계약을 확보한 데 이어 최근 약 4조원 규모의 프로젝트를 추가 수주했다. 회사는 이를 통해 북미 시장 공략을 본격화하고 있다.
이번 프로젝트에는 구글, 메타, 아마존 등 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터가 포함된 것으로 알려졌다. 버스덕트는 데이터센터 내부에서 서버와 랙(Rack)에 대용량 전력을 공급하는 핵심 배전 설비다. 금속 외함 내부에 구리 또는 알루미늄 도체를 적용해 대전류를 안정적으로 전달할 수 있어 AI 데이터센터 확산과 함께 수요가 빠르게 늘고 있다.
한편 가온전선의 지난해 연결 기준 매출은 약 2조 6000억원 규모다. 반면 LSCUS가 확보한 장기 공급계약 규모는 5조원을 웃도는 것으로 알려졌다.
nylee54@newspim.com