부산시, 뿌리산업 'AI 기반 혁신 인프라' 구축 추진

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'부산 친환경차 융·복합형 뿌리산업 특화단지' 31개 입주기업 공동 장비 도입





[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 친환경차 부품 생산 거점을 대상으로 인공지능(AI) 기반 품질 검증 인프라 구축에 나선다.

시는 산업통상자원부 주관 '2026년 뿌리산업 특화단지 지정 및 지원사업' 공모에서 'AI 기반 가공·시험·측정 연계 공동혁신 인프라 구축사업'이 최종 선정됐다고 3일 밝혔다. 이번 사업은 부산 친환경차 융·복합형 뿌리산업 특화단지를 대상으로 하며 수행기관은 부산자동차부품공업협동조합이다.

사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번에 선정된 'AI 기반 가공·시험·측정 연계 공동혁신 인프라 구축사업'은 친환경 미래 모빌리티 부품 생산기업의 품질 경쟁력을 강화하기 위한 것이다. 데이터 기반 정밀 측정과 시험·인증이 가능한 AI 기반 스마트 품질 검증 체계를 구축하는 내용을 담고 있다.

시는 올해 총사업비 8억 원을 투입해 특화단지 내 입주기업 31개사를 대상으로 공동 활용 품질 검증 인프라를 구축할 계획이다. 단지 입주기업들이 공용으로 활용할 수 있는 정밀 측정·시험·인증 장비를 단계적으로 도입하고 측정·시험 결과를 체계적으로 축적·분석할 수 있는 데이터 기반 시스템을 마련한다는 구상이다.

부산 친환경차 융·복합형 특화단지는 2024년 공동 활용 가공설비를 구축해 설계·가공·시제품 제작 기반은 갖췄다. 하지만 가공 이후 제품의 치수·형상·표면 상태 등을 정밀하게 검증할 수 있는 측정·시험·인증 설비가 부족해 품질 고도화에 한계가 있었다.

시는 이번 사업을 통해 특화단지에서 생산된 제품을 대상으로 정밀 측정·시험·인증이 가능한 첨단 공동 활용 설비를 구축할 방침이다. 공정 과정과 검사 결과에서 수집한 데이터를 AI 기반으로 분석·축적해 불량 원인 진단, 공정 조건 최적화 등에 활용하는 스마트 품질 검증 체계를 마련한다.

시는 이 사업으로 특화단지 입주기업이 제품 개발부터 품질 검증, 시험·인증까지 한곳에서 처리할 수 있는 이른바 원스톱 체계를 구축할 수 있을 것으로 보고 있다.

AI 기반 품질 데이터 축적·활용이 확대되면 공정 개선과 기술 고도화가 촉진돼 지역 친환경 미래차 부품 산업 생태계의 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 내다봤다.

전재수 부산시장은 "이번 공모사업 선정은 부산 친환경차 부품 산업의 제조 혁신 역량을 한 단계 끌어올리는 계기"라며 "인공지능 기반 품질 검증 체계를 구축해 지역 뿌리기업이 글로벌 공급망과 미래 모빌리티 산업 구조 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com