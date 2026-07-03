전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산시, 뿌리산업 'AI 기반 혁신 인프라' 구축 추진

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 부산시가 3일 친환경차 뿌리산업 특화단지에 AI 기반 품질 검증 인프라 구축사업을 추진했다.
  • 총사업비 8억 원으로 31개 입주기업에 정밀 측정·시험·인증 장비와 데이터 기반 스마트 품질 검증 시스템을 공동 구축한다 했다.
  • 제품 개발부터 시험·인증까지 원스톱 체계를 마련해 지역 친환경 미래차 부품 산업 경쟁력과 제조 혁신 역량을 강화한다 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'부산 친환경차 융·복합형 뿌리산업 특화단지' 31개 입주기업 공동 장비 도입

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 친환경차 부품 생산 거점을 대상으로 인공지능(AI) 기반 품질 검증 인프라 구축에 나선다.

시는 산업통상자원부 주관 '2026년 뿌리산업 특화단지 지정 및 지원사업' 공모에서 'AI 기반 가공·시험·측정 연계 공동혁신 인프라 구축사업'이 최종 선정됐다고 3일 밝혔다. 이번 사업은 부산 친환경차 융·복합형 뿌리산업 특화단지를 대상으로 하며 수행기관은 부산자동차부품공업협동조합이다.

사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번에 선정된 'AI 기반 가공·시험·측정 연계 공동혁신 인프라 구축사업'은 친환경 미래 모빌리티 부품 생산기업의 품질 경쟁력을 강화하기 위한 것이다. 데이터 기반 정밀 측정과 시험·인증이 가능한 AI 기반 스마트 품질 검증 체계를 구축하는 내용을 담고 있다.

시는 올해 총사업비 8억 원을 투입해 특화단지 내 입주기업 31개사를 대상으로 공동 활용 품질 검증 인프라를 구축할 계획이다. 단지 입주기업들이 공용으로 활용할 수 있는 정밀 측정·시험·인증 장비를 단계적으로 도입하고 측정·시험 결과를 체계적으로 축적·분석할 수 있는 데이터 기반 시스템을 마련한다는 구상이다.

부산 친환경차 융·복합형 특화단지는 2024년 공동 활용 가공설비를 구축해 설계·가공·시제품 제작 기반은 갖췄다. 하지만 가공 이후 제품의 치수·형상·표면 상태 등을 정밀하게 검증할 수 있는 측정·시험·인증 설비가 부족해 품질 고도화에 한계가 있었다.

시는 이번 사업을 통해 특화단지에서 생산된 제품을 대상으로 정밀 측정·시험·인증이 가능한 첨단 공동 활용 설비를 구축할 방침이다. 공정 과정과 검사 결과에서 수집한 데이터를 AI 기반으로 분석·축적해 불량 원인 진단, 공정 조건 최적화 등에 활용하는 스마트 품질 검증 체계를 마련한다.

시는 이 사업으로 특화단지 입주기업이 제품 개발부터 품질 검증, 시험·인증까지 한곳에서 처리할 수 있는 이른바 원스톱 체계를 구축할 수 있을 것으로 보고 있다. 

AI 기반 품질 데이터 축적·활용이 확대되면 공정 개선과 기술 고도화가 촉진돼 지역 친환경 미래차 부품 산업 생태계의 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 내다봤다.

전재수 부산시장은 "이번 공모사업 선정은 부산 친환경차 부품 산업의 제조 혁신 역량을 한 단계 끌어올리는 계기"라며 "인공지능 기반 품질 검증 체계를 구축해 지역 뿌리기업이 글로벌 공급망과 미래 모빌리티 산업 구조 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동