진주시, 시민 체감 행정 서비스 혁신…적극행정 신뢰도 회복

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공무원 보상·협업 마일리지 제도

소극행정 예방과 시민 참여 확대

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 행정 신뢰도 제고와 시민 체감 성과 창출을 목표로 적극행정 실행계획을 마련하고 조직문화 개선에 나섰다.

시는 시민 불편 해소와 변화하는 행정 환경 대응을 위해 '2026년 적극행정 실행계획'을 수립하고 본격 추진한다고 2일 밝혔다.

적극행정은 공무원이 공공의 이익을 위해 창의성과 전문성을 바탕으로 능동적으로 업무를 수행하는 행정 방식이다.

경남 진주시가 시민의 삶의 질과 행정 신뢰도를 높이기 위해 '2026년 적극행정 실행계획'을 수립하고 기관장이 선도하는 적극행정 문화를 조성하고 시민이 체감하는 적극행정 성과를 창출하는 등 행정 혁신에 나선다. 사진은 진주시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.15.

올해 계획은 ▲기관장 주도 문화 조성▲공무원 보상▲공무원 보호·지원▲소극행정 예방▲참여·소통 강화 등 5대 전략과 13개 과제로 구성됐다.

시는 기관장 책임 아래 중점과제를 선정하고 추진 상황을 점검하는 한편, 기획예산과를 중심으로 감사관·행정과 협업 체계를 구축해 적극행정위원회를 운영한다. 이를 통해 주요 현안 의사결정을 지원하고 시민 불편 해소 과제를 발굴·추진할 계획이다. 우수사례는 전 부서로 확산하고 시민 참여도 확대한다.

성과 측면에서도 규제 개선과 행정 대응 역량을 이어간다. 시는 지난해 경남 민생규제 공모전에서 '외국인등록증 재발급 기관 확대' 과제로 우수상을 받았으며, 중앙규제 개선 과제 11건을 발굴했다.

경남 시군 주요업무 합동평가에서는 5년 연속 우수기관에 선정됐다. 사전 컨설팅 감사 제도를 활용해 법령 해석과 의사결정 과정의 부담을 줄이고 현안과 복합민원 처리 속도를 높여왔다.

공직사회 지원도 병행한다. 시는 상·하반기 적극행정 우수공무원 6명과 우수부서 4곳을 선정해 성과상여금, 표창, 포상금을 지급한다. 협업 마일리지 제도를 통해 규제 개선과 협업 성과 등에 대한 보상도 확대한다. 사전 컨설팅, 적극행정 면책, 소송 지원, 책임보험 등 지원제도를 운영해 공무원의 책임 있는 업무 수행을 뒷받침한다.

소극행정에 대해서는 상시 신고센터 운영과 연 2회 이상 점검을 실시하고, 확인 시 관련 규정에 따라 조치한다. 반면 시민 참여는 확대해 시 누리집을 통한 정책 제안과 우수공무원 추천을 상시 접수하고, 적극행정 국민신청제도 활성화할 계획이다.

조규일 시장은 "적극행정은 시민 불편 해소와 행정 신뢰 회복의 출발점"이라며 "기관장이 중심이 돼 공직자가 시민 입장에서 능동적으로 일할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com