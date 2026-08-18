정성호 법무부 장관, 사직서 제출…"검찰개혁 입법 마무리"

AI 핵심 요약beta
- 정성호 법무부 장관이 18일 사직서를 제출했다.
- 정 장관은 건강상 이유와 개혁 입법 마무리를 적었다.
- 사표 수리 시 이진수 차관이 직무를 대행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 정성호 법무부 장관이 18일 사직서를 제출한 것으로 파악됐다.
법조계에 따르면 정 장관은 이날 오후 청와대와 인사혁신처에 사직서를 제출했다.
정 장관은 사직서에서 건강상 이유와 함께 "검찰개혁 관련 주요 입법이 마무리됐다"는 취지의 사유를 적은 것으로 알려졌다. 또한 "새로운 형사사법 체계는 새로운 리더십 아래에서 완성되는 것이 바람직하다"는 입장도 담은 것으로 전해졌다.
앞서 정 장관은 검사의 보완수사권 폐지 등 여권의 검찰개혁 속도전에 우려를 나타내며 여러 차례 사퇴 가능성을 시사한 바 있다.
그는 지난달 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서도 "새 술은 새 부대에 담아야 하지 않겠나"라며 사의를 재확인했다.
다만 청와대는 정 장관의 사퇴설이 불거질 때마다 "사의 표명은 아니다"라며 선을 그어왔다.
국무위원이 사임을 원할 경우 인사혁신처에 제청을 의뢰하면, 대통령이 이를 전달받고 재가해야 사표가 수리된다. 정 장관의 사표가 수리될 경우 이진수 법무부 차관이 장관 직무를 대행하게 된다.
hong90@newspim.com