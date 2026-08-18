검찰, 쌍방울 그룹 압수수색…자본시장법 위반 혐의

AI 핵심 요약beta
- 검찰이 18일 쌍방울그룹 주가조작 의혹을 수사했다.
- 서울남부지검이 사무실 압수수색 영장을 집행했다.
- 거래소 분석서 이상 거래 정황이 포착됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 검찰이 쌍방울그룹의 주가조작 의혹과 관련해 강제수사에 착수했다.
18일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 이날 오전부터 서울 강남구에 위치한 쌍방울그룹 사무실 등을 상대로 자본시장법 위반 혐의와 관련한 압수수색 영장을 집행하고 있다.
이번 수사는 김성태 전 쌍방울 회장과 방용철 전 쌍방울 부회장 등이 자본시장법 위반 혐의 등으로 서울중앙지검에 고발되면서 시작됐다.
대검찰청은 고발 내용 가운데 주가조작 의혹이 금융·증권범죄에 해당한다고 판단해 사건을 금융범죄 중점 검찰청인 서울남부지검에 배당했다. 이후 검찰은 고발장을 토대로 한국거래소에 10개 안팎의 주가조작 의심 종목에 대한 불공정거래 심리 분석을 요청한 것으로 파악됐다.
한국거래소 심리한 결과 이 가운데 상당수 종목에서 이상 거래 징후가 포착됐고, 거래소는 이 같은 분석 결과를 검찰에 보낸 것으로 전해졌다.
검찰은 분석 결과 등을 토대로 주가조작 정황이 있다고 판단해 법원으로부터 압수수색 영장을 발부받아 이날 집행에 나선 것으로 알려졌다.
yuniya@newspim.com