미래에셋박현주재단, 中 선전 방문해 '글로벌 문화체험단' 성료

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋박현주재단이 18일 글로벌 문화체험단을 마쳤다
- 아동복지시설 청소년 177명이 중국 선전서 미래기술을 체험했다
- 재단은 2007년 이후 누적 2563명 인재를 길렀다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미래에셋박현주재단은 미래세대의 성장을 지원하기 위해 진행한 '제27·28회 글로벌 문화체험단'을 성공적으로 마쳤다고 18일 밝혔다.
이번 체험단에는 아동복지시설 청소년 177명이 참가했으며, 참가자들은 세계적인 첨단기술 도시로 꼽히는 중국 선전을 방문해 미래 산업과 기술을 직접 경험했다.
'미래에셋 글로벌 문화체험단'은 청소년들이 해외 현장 탐방을 통해 미래 산업에 대한 시야를 넓히고, 진로를 주도적으로 탐색할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.
참가자들은 글로벌 기술기업이 집결한 혁신 거점 도시 선전에서 비야디(BYD)와 바이두 아폴로(Apollo) 전시관 등을 방문해 자율주행 및 미래 모빌리티 기술을 살펴봤다.
또 글로벌 기술 플랫폼 기업 TUOPU를 찾아 드론 체험에 참여하고, 선전과학기술관을 관람하며 미래 기술에 대한 이해를 높였다.
특히 체험단은 일정 기간 매일 멘토와 함께 탐방 소감을 공유하는 시간을 가졌다. 참가자들은 낮 동안의 탐방을 통해 얻은 지식과 경험을 바탕으로 생각을 나누고, 이를 발전시킨 창의적인 아이디어를 직접 발표하며 캠프를 마무리했다.
재단 관계자는 "글로벌 현장을 직접 경험하는 것은 청소년들의 가능성을 넓히는 강력한 동기부여"라며 "앞으로도 다채로운 체험 프로그램을 통해 미래 인재 양성에 앞장서겠다"고 말했다.
한편 미래에셋박현주재단의 글로벌 문화체험단은 지난 2007년 시작된 이후 올해까지 누적 2563명의 참가자를 배출하며 재단을 대표하는 인재 육성 프로그램으로 자리매김하고 있다.
plum@newspim.com