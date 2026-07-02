SBI저축은행, 5년 연속 기업신용등급 'A' 획득

AI 핵심 요약beta
- SBI저축은행이 2일 나이스신용평가로부터 기업신용등급 A와 안정적 전망을 받았다고 밝혔다
- SBI저축은행은 단일 저축은행 최초로 5년 연속 A등급을 유지하며 업권 내 최상위권 시장지위를 인정받았다
- 나신평은 우수한 자본비율·유동성과 교보생명그룹 지원 가능성, 중금리 신용대출 경쟁력을 종합 평가해 A등급을 부여했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = SBI저축은행이 기업신용평가 기관인 NICE신용평가(나신평)로부터 기업신용등급 'A'를 획득하고 등급 전망 '안정적'을 부여받았다고 2일 밝혔다.
SBI저축은행은 지난해에 이어 올해도 동일 등급을 유지하며, 단일 저축은행 기준 최초로 5년 연속 'A' 등급을 기록하게 됐다.
나신평은 이번 평가에서 SBI저축은행이 저축은행 업권 내 최상위권 시장지위를 확보하고 있다는 점을 꼽았다. 이와 함께 우수한 자본 비율과 양호한 유동성, 교보생명그룹의 유사시 지원 가능성 등을 종합적으로 고려해 A등급을 부여했다.
또한 자체 신용평가시스템을 기반으로 구축한 중금리 신용대출 부문의 경쟁력을 높이 평가했다. 시장 경쟁 심화 국면에서도 우수한 수준의 시장 지위를 안정적으로 유지할 것이라는 진단이다.
SBI저축은행 관계자는 "국내 대표 기업신용평가 기관으로부터 5년 연속 기업신용등급 'A'를 받으며 안정성을 확인했다"라며 "대외 환경의 불확실성이 지속되는 상황 속에서도 재무 건전성을 공고히 하고 업계 전반의 신뢰도를 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com