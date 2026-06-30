SBI저축은행, 한도 규제 예외 적용한 '중금리생활안정대출' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = SBI저축은행이 중저신용자의 생활안정자금을 지원하기 위한 신용대출 상품인 'SBI중금리생활안정대출'을 출시했다고 30일 밝혔다.

이번 상품은 정부의 포용 금융 정책 방향과 금융당국의 중금리대출 활성화 기조에 맞춰 마련됐다. 저축은행업권의 중금리 공급 역할 등을 고려해 초기 참여 저축은행 6개사가 우선 출시했으며, SBI저축은행도 이에 동참했다.

'SBI중금리생활안정대출'은 기존 신용대출 한도 규제로 인해 추가 자금 조달이 어려웠던 중저신용자의 생활자금 수요를 지원한다. 대출금리는 연 최저 7.9%에서 최대 15.2%가 적용되며, 대출한도는 최대 1000만원이다.

SBI저축은행 로고. [사진=SBI저축은행]

해당 상품은 특례 상품으로 분류되어 기존 일반 신용대출 한도와 무관하게 운영되는 것이 특징이다. 예컨대 연소득이 5000만원인 차주가 이미 일반 신용대출 3000만원을 이용하고 있더라도, 이 상품을 통해 1000만원을 추가로 실행할 때 기존 대출의 잔여 한도에 영향을 주지 않는다.

다만 실제 생활 안정 목적으로만 자금이 쓰이도록 규제 조건이 적용된다. 연 소득과 중저신용자 요건을 충족하더라도 대출 시 주택구입 금지 약정을 체결해야 하며, 대출 실행 후 1년 이내에 주택을 구입하면 대출금이 회수될 수 있다.

SBI저축은행 관계자는 "최근 경기 여건으로 중저신용자의 부담이 커진 상황에서 합리적인 금리로 자금을 이용할 수 있는 금융 사다리 역할을 하길 기대한다"며" 앞으로도 중저신용자의 금융 접근성을 높이고 정부 정책에 발맞춰 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com