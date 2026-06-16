SBI저축은행, 책무구조도·내부통제시스템 가동…7월까지 시범운영

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = SBI저축은행은 책무구조도와 내부통제시스템 구축을 완료하고 본격적인 시범운영에 돌입했다고 16일 밝혔다.

SBI저축은행은 책무구조도 도입을 위해 삼일회계법인과 지난해 7월부터 약 4개월간 자문 프로젝트를 진행했다. 이를 기반으로 책무구조도의 틀을 짜고, 책무를 상시 관리할 수 있는 내부통제시스템 구축 설계를 마쳤다.

이후 올해 2월부터 내부통제시스템 전산 개발을 본격화해 이달 4일 구축을 완료했으며, 열흘간의 시스템 테스트를 거쳐 16일부터 법적 의무 도입 직전인 7월 2일까지 약 2주간 시범운영을 진행하기로 했다.

SBI저축은행 로고. [사진=SBI저축은행]

이번 시범운영 기간에는 임직원들이 책무구조 체계 안에서 이행해야 할 내부통제 관리 의무 기준과 세부 절차를 명확히 숙지하도록 유도하고, 오는 7월부터는 전산시스템을 통해 관리 의무 이행을 점검할 방침이다. 이를 통해 전산화된 내부통제 체계가 안착되면 임직원의 금융사고 예방 및 내부통제 활동이 한층 더 효율적이고 체계적으로 수행될 수 있을 것으로 보고 있다.

이와 함께 올해 하반기 중 추가적인 시스템 고도화 작업을 진행해 일선 영업 및 관리 업무의 내부통제 점검 절차를 자동화한다는 계획도 세웠다.

SBI저축은행 관계자는 "책무구조도 도입과 전산시스템 구축을 통해 조직 투명성과 업무 책임성을 강화할 수 있게 됐다"며 "고객의 신뢰를 확보하고 리스크 관리를 철저히 해 지속 가능한 윤리경영 기반을 다지는 계기로 삼겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com