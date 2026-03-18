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교보생명, SBI저축은행 인수 승인…종합금융그룹 체제 구축 시동

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금융위, 이날 정례회의에서 대주주 변경 승인 결정
대형 생보업 기반에 '지방은행급' 금융 포트폴리오 확보
보험·저축은행 강점 결합…추가 M&A 등은 과제 여전

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명이 국내 1위 SBI저축은행 인수를 위한 금융당국 승인을 확보하며 저축은행업에 진출한다. 보험 중심 사업 구조를 여·수신 영역까지 확장하면서 종합금융그룹 체제 구축에 시동을 걸었다.

18일 교보생명은 이날 금융위원회 정례회의에서 SBI저축은행 대주주 변경 승인을 받았다고 밝혔다. 이에 따라 교보생명은 조만간 지분 50%+1주를 확보해 최대주주 지위를 갖게 된다.

이번 거래는 일본 SBI그룹이 보유한 지분을 인수하는 방식으로, 총 인수금액은 약 9000억원이다. 교보생명은 지난해 5월 지분 8.5%를 선취득한 데 이어 추가로 41.5%+1주를 매입해 최종 지분을 확보할 계획이다. 자사주를 제외한 의결권 기준 지분율은 58.7% 수준이다.

교보생명 광화문 사옥 [사진=교보생명]

SBI저축은행은 자산 14조원대의 업계 1위 사업자로 전국 단위 영업망을 갖춘 유일한 저축은행이다. 특히 부산·울산·경남을 제외한 전국 5개 영업구역을 확보해 사실상 전국 단위 영업이 가능한 '은행급' 인프라를 갖추고 있다. 교보생명은 이번 인수를 통해 단기간에 여·수신 기능을 확보하며 금융 포트폴리오를 확장하게 됐다.

교보생명 관계자는 "교보생명의 보험 역량과 지방은행급 인프라를 갖춘 SBI저축은행이 만나 차별화된 금융 포트폴리오를 구축하게 됐다"며 "양사의 강점을 바탕으로 고객 생애주기에 맞춘 금융 서비스를 더욱 강화하겠다"고 말했다.

현재 금융당국은 자산 20조원 이상 대형 저축은행을 지방은행이나 인터넷은행으로 전환할 수 있는 길을 열어주는 한편, 대주주 지분을 50% 수준으로 제한하는 방안을 추진하고 있다. SBI저축은행은 자산 규모와 영업 기반, 지배구조 측면에서 이러한 제도 변화에 가장 근접한 사업자로 평가된다고 교보생명은 설명했다.

기존 교보생명은 보험을 중심으로 증권·자산운용·부동산신탁 계열사를 보유하고 있었지만 여·수신 기능이 없어 사업 구조가 완결되지 않았다는 평가를 받아왔다. 저축은행 편입을 통해 '보험-증권-자산운용-저축은행'을 아우르는 종합금융 구조의 기본 틀을 갖추게 됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장 [사진=교보생명] 2025.04.07 yunyun@newspim.com

양사 간 시너지도 본격화될 전망이다. 보험 고객을 저축은행으로 연결하고, 저축은행 고객에게 보험 상품을 제안하는 교차 판매가 가능해진다. 보험사 대출 이용이 어려운 고객을 저축은행으로 유입하는 방식으로 여신 확대도 기대된다.

교보생명은 SBI저축은행을 통해 개인 소상공인 대상 중금리 대출과 중소·중견기업 금융 지원 등 생산적 금융 확대에도 나설 계획이다. 고객 상황에 맞는 금융 솔루션 제공을 위해 보험과 저축은행 상품 간 연계도 강화할 방침이다.

디지털 기반 확대도 강점으로 꼽힌다. 교보생명 앱 이용자 298만명과 SBI저축은행 '사이다뱅크' 이용자 162만명을 합치면 약 460만명 규모의 고객 기반을 확보하게 된다. 이를 통해 MZ세대 고객 접점도 확대될 것으로 기대된다.

교보생명과 SBI그룹은 2007년부터 전략적 협력 관계를 이어오며 다양한 금융 분야에서 협업해왔다. 인터넷은행 설립 논의와 디지털 금융 협력에 이어 최근에는 토큰증권(STO) 등 디지털 자산 분야로 협력 범위를 넓히고 있다.

시장에서는 이번 인수를 교보생명의 금융지주사 전환을 위한 '출발선'으로 평가한다. 신창재 회장이 추진해온 종합금융 전략이 구체화 단계에 접어들었다는 의미다. 향후 지주사 전환과 기업공개(IPO) 추진에도 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보인다.

다만 지주사 전환까지는 과제도 남아 있다. 재무적투자자(FI)와의 풋옵션 분쟁 여파가 완전히 해소되지 않았고, 일부 투자자가 지분을 보유하고 있어 향후 협상 과정에서 변수로 작용할 가능성이 있다.

종합금융 포트폴리오 완성을 위해 추가 인수합병(M&A)도 필요하다는 지적이다. 손해보험사나 카드사 등 다른 업권 확보가 요구되지만, 매물 부족과 경쟁 심화로 단기간 내 성과를 내기는 쉽지 않은 상황이다.

자본력 역시 주요 변수로 꼽힌다. 교보생명이 안정적인 수익을 유지하고는 있지만 업계 선두권과의 격차가 존재하는 만큼, 향후 대형 M&A를 추진하기 위해서는 추가적인 자본 확충 전략이 필요하다는 분석이 나온다.

교보생명 관계자는 "SBI그룹과의 오랜 신뢰를 바탕으로 향후 신사업 전반에서 협력 범위를 더욱 넓혀 나갈 것"이라며 "차별화된 금융 포트폴리오를 통해 고객에게 새로운 가치를 제공하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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