조지훈 전주시장, AI 기업 현장 소통...미래산업 생태계 조성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 전주시장이 2일 지역 AI·ICT 기업을 찾아 현장 의견을 청취했다.
- 시는 간담회에서 나온 건의사항을 정책에 반영하고 기업 지원을 확대할 계획이다.
- 조 시장은 피지컬AI 산업 기반을 조성해 전주를 대한민국 AI 산업 수도로 도약시키겠다고 밝혔다.
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피지컬AI 산업 육성·기업 성장 기반 구축 의지 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장이 2일 민선 9기 첫 현장 행정으로 지역 인공지능(AI)와 ICT 기업을 찾아 현장 의견을 청취하고 미래산업 육성 방안을 논의했다고 밝혔다.
조 시장은 이날 전주정보문화산업진흥원에서 지역 AI ICT 분야 기업 대표와 임직원들이 참석한 간담회를 열고 기술개발과 실증 지원 그리고 기업 성장 기반 마련 등 산업 경쟁력 강화를 위한 현장 의견을 들었다.
시는 간담회에서 제안된 기업들의 건의사항을 검토해 정책에 반영하고 기업이 체감할 수 있는 지원을 확대할 계획이다.
이어 조 시장은 전주에 본사를 둔 피지컬AI 전문기업 텔로스를 방문해 기업 운영 현황을 살펴보고 다기종 로봇 통합관제 플랫폼 시연을 참관하며 산업 현장의 목소리를 청취했다.
텔로스는 다기종 로봇 통합관제 플랫폼을 개발하고 경찰청 공공안전 피지컬AI 실증사업 등에 참여하는 AI 전문기업으로 지역 일자리 창출과 미래산업 육성에 기여하고 있다.
조 시장은 피지컬AI가 제조와 로봇 그리고 모빌리티와 물류 등 다양한 산업 혁신을 이끌 핵심 분야라며 기업이 연구개발부터 실증과 사업화까지 이어갈 수 있는 산업 기반 조성에 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다.
조지훈 전주시장은 "AI 혁명을 통해 시민 삶의 질을 높이고 기업 성장을 이끄는 것이 전주시의 미래"라며 "대한민국 AI 산업 수도로 도약할 수 있도록 기업 지원과 AI 산업 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com