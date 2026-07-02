2027년 '섬의 날' 제주서 열린다…성산일출봉 일대 개최

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행안부, 제8회 섬의 날 개최지 제주 선정

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 2027년 제8회 섬의 날 기념행사가 제주특별자치도에서 열린다. 행사장은 성산일출봉 잔디광장 일대로, 우수한 행사 기반시설과 풍부한 국제행사 개최 경험이 높은 평가를 받았다.

행정안전부는 오는 2027년 8월 개최 예정인 제8회 섬의 날 기념행사 개최지로 제주특별자치도를 최종 선정했다고 2일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

'섬의 날'은 섬의 가치와 중요성을 알리기 위해 8월 8일로 지정된 국가기념일이다. 기념식과 함께 섬 전시관, 문화·예술 공연, 체험행사, 학술행사 등 다양한 프로그램이 열리며 매년 개최지를 순회한다.

행안부는 지난 3월부터 공모를 진행한 뒤 전문가 현장실사와 발표평가 등을 거쳐 개최지를 선정했다.

제주도는 전국 어디서나 접근이 쉬운 교통망과 다양한 숙박·편의시설 등 대규모 행사 개최에 적합한 인프라를 갖춘 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 행사 예정지인 성산일출봉 잔디광장은 제주를 대표하는 관광명소이자 세계적인 자연유산으로, 섬의 아름다움과 가치를 알리기에 적합한 장소라는 평가를 받았다. 국제회의와 문화·관광축제 등 대규모 행사를 성공적으로 개최해 온 경험도 강점으로 작용했다.

행안부는 제주의 한라산과 오름, 해안 절경은 물론 우도, 가파도, 마라도, 비양도, 추자도 등 다양한 부속 섬과 해녀문화 등 고유의 섬 문화를 활용해 섬의 가치와 미래 가능성을 알리는 축제를 선보일 계획이다.

한편 올해 제7회 섬의 날 기념행사는 '낭만충전, 섬'을 주제로 오는 8월 6일부터 9일까지 전남광주통합특별시 여수시 여수세계박람회장 일원에서 열린다.

행사에서는 전시·체험 프로그램과 축하공연을 비롯해 '백섬백길' 걷기, 어린이 섬 그림그리기 대회, 섬 발전 학술대회 등 다양한 참여형 프로그램이 마련된다. 오동도와 금오도, 하화도 등 여수의 대표 섬을 활용한 체험 행사도 함께 운영될 예정이다.

진명기 행정안전부 자치혁신실장은 "섬의 날 행사는 섬의 가치와 매력을 국민과 함께 나누는 대표적인 여름 축제로 굳건히 자리매김하고 있다"며 "내년에는 아름다운 제주에서 열리는 만큼, 더 많은 분이 방문하셔서 섬의 진정한 정취를 경험할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이어 "정부도 더 많은 국민이 섬을 찾고 안전하게 즐길 수 있도록 다양한 정책을 발굴하고 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com