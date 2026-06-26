행안부, 중앙지방정책협의회 개최…전남광주통합특별시 출범·여름철 재난 대응 논의

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 전남광주통합특별시의 성공적인 출범과 여름철 재난 대응, 민생안정 대책 등을 논의하기 위해 중앙정부와 지방정부가 참여하는 정책협의회를 개최했다.

행정안전부는 26일 광주 김대중컨벤션센터에서 윤호중 행정안전부 장관 주재로 '제5회 중앙지방정책협의회'를 열고 전국 17개 시·도 부단체장과 관계부처가 참석한 가운데 주요 현안을 논의했다고 밝혔다. 회의는 KTV와 행안부 유튜브를 통해 생중계됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 협의회는 오는 7월 1일 출범하는 전남광주통합특별시의 준비 상황을 점검하고, 민생 안정과 지방재정, 하천·계곡 불법시설 정비, 여름철 재난 대응 등 주민 생활과 밀접한 정책을 공유하기 위해 마련됐다.

행안부는 통합특별시 출범을 위한 시행령 제·개정과 정보시스템 통합 등 준비 상황을 공유하고, 통합 과정에서 일부 행정서비스가 일시 중단되는 만큼 시민 불편을 최소화할 수 있도록 각 지방정부의 적극적인 홍보와 안내를 요청했다.

민생안정 대책으로는 고유가 피해지원금의 기한 내 신청과 사용을 독려하고, 지방 공공요금 동결과 피서지 바가지요금 근절 등 지방정부의 협조를 당부했다. 일자리 창출과 지방세 체납 징수 강화를 위한 지방세 체납관리단의 원활한 운영도 주문했다.

여름철 재난 대응과 관련해서는 하천·계곡 불법시설 정비 현황을 점검하고 6월 말까지 불법 상행위 시설을 우선 정비하도록 요청했다. 아울러 폭염 취약계층 보호와 무더위쉼터 운영, 장마철 위험시설 점검과 대피체계 구축 등 재난 대응 태세를 강화하기로 했다.

이 밖에도 주민자치회 활성화, 지방정부 탄소중립 전략 수립·이행, 지방 발주 공사의 안전보건조치 강화 등 주요 정부 정책에 대한 협조도 논의했다.

윤호중 행정안전부 장관은 "민선 9기 지방정부가 지역경제에 새로운 활력을 불어넣고 주민의 생명과 안전을 최우선으로 살펴주기 바란다"며 "정부는 모든 지방정부가 '대체불가 대한민국'을 함께 만들어갈 원팀이라는 생각으로 지방정부와 더욱 긴밀히 소통하고 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com