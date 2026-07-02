올데이올가닉, 기능성 자연화식 '톨카' 2종 추가 출시

AI 핵심 요약beta
- 올데이올가닉이 2일 톨카 화식에 포크와 치킨을 추가 출시했다
- 톨카 화식은 초기 3종이 10분 만에 완판되는 등 5종 전 라인업이 흥행했다
- R&D와 공인기관 검증 거쳐 항노화·항비만 등 기능성과 글로벌 기준 안전성을 갖췄다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 기능성 자연식 펫푸드 전문기업 올데이올가닉이 프리미엄 화식 브랜드 '톨카(TOLKA)'에 포크와 치킨을 추가로 출시해 총 5종의 주식 라인업을 완성했다고 2일 밝혔다.
이번 신제품 출시는 지난 2월 선보인 톨카 화식 3종의 판매 성과에 따른 것이다. 초기 출시 제품 3종은 론칭 직후 10분 만에 8000팩이 전량 완판됐으며, 이후 4차 예약 주문까지 모두 조기 매진되는 기록을 남겼다.
회사에 따르면 톨카 화식 5종은 기업부설연구소의 R&D 성과와 국책기관의 기술 자산을 바탕으로 개발됐다. 올데이올가닉 기업부설연구소는 중소벤처기업부 R&D를 통해 제주용암해수 미네랄과 상황버섯 유래 사균체를 확보했으며, 피부개선 유효성에 대한 병용요법 검증을 완료했다. CRO 전문기관을 통해 설치류 대상 동물실험(In-vivo) 유효성 데이터를 얻었고, 이를 바탕으로 국내외 특허를 출원하고 SCI급 국제 학술지에 논문을 게재했다.
농촌진흥청으로부터 기술이전 받은 노루궁뎅이버섯분말과 새싹보리분말도 제품 설계에 반영됐다. 올데이올가닉은 반려동물 임상 데이터를 기반으로 항노화, 항비만, 항염증 효능을 입증해 노령기나 만성 대사성 질환 위험군에 속한 반려동물에게 건강 개선 효과를 제공하고 있다.
제품 안전성과 품질은 글로벌 표준을 충족한다. 신선한 단일 육류를 고함량 배합한 L.I.D(Limited Ingredient Diet) 처방을 기반으로 미국사료관리협회(AAFCO)와 유럽반려동물산업연합(FEDIAF)의 필수 영양소 가이드를 준수한다. 유해물질 10종 검사와 ATP 위생 검사로 안전성을 확인하고, 곡물과 인공착색료를 배제한 8 FREE 클린 라벨 레시피를 적용했다.
올데이올가닉 강명학 대표는 "톨카 화식 선출시 3종에 보내주신 성원은 데이터와 과학적 검증을 최우선으로 해온 자사의 철학이 시장에서 인정받은 결과"라며 "5종의 완벽한 기능성 주식 라인업을 갖춘 만큼 해외 브랜드가 70% 이상을 독점하던 프리미엄 시장을 국내 기술력으로 대체해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com