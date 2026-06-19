올데이올가닉-파미노젠, AI로 반려견 기능성 사료 개발

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중성화견 비만·근감소 겨냥한 기능성 대사체 2종 확정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반려동물 기능성 펫푸드 전문기업 올데이올가닉이 인공지능(AI) 신약개발 기업 파미노젠과 손잡고 반려동물 헬스케어 시장 공략에 나선다.

19일 올데이올가닉은 파미노젠과 반려동물 기능성 소재 공동 연구 및 AI 전환(AX) 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양사는 신약개발 과정에서 활용되는 AI 기술을 반려동물 헬스케어 분야로 확장해 기능성 사료와 신소재 개발에 나설 계획이다.

이번 협약에 따라 양사는 AI 기반 기능성 소재 발굴부터 효능 검증, 제품 상용화까지 공동으로 추진한다. 파미노젠은 AI 플랫폼 '루시넷(LucyNet)'을 활용해 반려견 건강 기능성 대사체를 발굴하고, 올데이올가닉은 자체 제조·유통 인프라를 기반으로 제품화에 나선다. 연구·생산·마케팅 전반에 AI를 접목하는 펫푸드 AX 컨설팅도 함께 진행할 예정이다.

강명학 올데이올가닉 대표, 김영훈 파미노젠 대표 이미지. [사진=올데이올가닉]

양사는 우선 중성화 반려견을 위한 기능성 사료 개발에 집중한다. 중성화 이후 성호르몬 감소로 인한 비만과 근감소 문제가 증가하고 있지만 이를 동시에 관리할 수 있는 기능성 사료는 아직 많지 않다는 판단에서다.

파미노젠은 루시넷을 활용해 호르몬 및 에너지 대사 조절과 근육 유지에 관여하는 기능성 대사체를 탐색했으며, 최종 후보 물질 2종을 발굴해 세포실험에서 효능을 확인했다. 회사 측은 해당 물질들이 체중 관리와 근감소 개선에 도움을 줄 수 있는 가능성을 확인했다고 설명했다.

특히 파미노젠은 AI와 구조 기반 분자모델링 기술을 활용해 방대한 천연물 데이터베이스를 분석하고 후보 물질을 도출했다. 루시넷은 150만 종 이상의 화합물과 6000여 종의 생리활성 데이터를 학습한 플랫폼으로, 천연물 기능성 예측 분야에서 활용되고 있다.

양사는 정부 연구개발(R&D) 과제와 연계해 향후 24개월 내 실험 검증과 시제품 개발을 완료하고 상용화에 나설 계획이다. AI 기반 소재 발굴부터 실험 검증, 제조, 판매까지 이어지는 통합 사업 모델을 구축해 반려동물 기능성 헬스푸드 시장을 공략한다는 전략이다.

김영훈 파미노젠 대표는 "신약개발 과정에서 검증된 AI·분자모델링 기술을 반려동물 기능성 소재 분야로 확장하는 첫 사례"라며 "과학적 근거를 기반으로 한 차세대 펫헬스케어 소재 개발에 집중하겠다"고 말했다.

강명학 올데이올가닉 대표는 "검증된 기능성 소재와 AI 기술을 접목해 반려인이 신뢰할 수 있는 기능성 사료를 선보일 것"이라며 "연구개발부터 제조·유통까지 연계된 협력 모델을 구축해 시장 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com