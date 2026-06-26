올데이올가닉, 김포여성새일센터와 협약 체결

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경력단절 여성 고용·일가정 양립 환경 조성

여성 인력 채용 가점·구인구직 연계 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 올데이올가닉은 김포여성새로일하기센터와 여성친화 일촌기업 협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 경력단절 여성과 취업 취약계층 여성에게 안정적인 일자리를 제공하고, 기업 내 양성평등 문화와 포용적 근무 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 양 기관은 2026년 6월 19일부터 3년간 지역 여성 인력 발굴과 일하기 좋은 일터 조성을 위해 협력한다.

올데이올가닉은 여성친화적 조직문화 조성을 추진하고 여성 인력을 우선 채용해 기업 인재로 양성할 계획이다. 육아와 가사를 병행하는 여성 근로자의 근무 여건을 고려해 모성보호 제도 확립과 정시퇴근 문화 정착 등 근무 환경 개선 방안도 도입할 예정이다.

[사진=올데이올가닉]

회사는 채용, 승진, 임금 등 기업 운영 전반에서 차별을 줄이는 방안도 추진한다. 관내 여성 인력 채용 가점을 부여하는 등 고용 정책도 시행할 방침이다.

김포여성새로일하기센터는 올데이올가닉이 필요로 하는 맞춤형 여성 전문 인력을 발굴해 공급하기로 했다. 여성 근로자가 근무하기 좋은 환경을 유지할 수 있도록 컨설팅과 기업 홍보도 지원할 계획이다.

올데이올가닉은 이번 협약을 계기로 구인·구직 연계 프로그램을 가동할 예정이다. 회사는 공장 인프라 확장 시점과 맞물려 경력단절 여성 대상 일자리 제공을 추진한다.

강명학 올데이올가닉 대표는 "육아와 가사로 사회 진출에 어려움을 겪는 관내 여성들이 있다"며 "김포시 전문 취업지원 기관과 협력해 여성들이 역량을 발휘할 수 있는 조직문화를 만들겠다"고 말했다.

이어 "공장 인프라 확장 시점에 맞춰 경력단절 여성에게 일자리를 제공하고 지역 경제에 기여할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com