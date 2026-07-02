부산 영도구 '깡깡이올데이페스타' 11일 개막…근대 산업 현장 재조명

근대 산업 배경 문화 콘텐츠·공연 다채

지역 정체성 담은 프로그램 추억 만들기

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 영도구가 대평동 근대 산업 현장을 배경으로 한 골목 축제를 선보인다.

영도구는 오는 11일 오전 11시부터 오후 9시까지 대평동 깡깡이안내센터 일원에서 역사와 문화가 결합된 골목 축제 '2026 깡깡이올데이페스타'를 개최한다고 2일 밝혔다.

2026 깡깡이올데이페스타 포스터[사진=영도구] 2026.07.02

이번 축제는 조선소와 수리조선소 등으로 대표되는 근대 산업 현장을 바탕으로 형성된 깡깡이예술마을의 역사적 가치를 재조명하고 골목과 바다 풍경을 활용한 문화 콘텐츠를 더해 지역 고유의 산업·생활 문화를 외부에 알리기 위해 마련했다.

행사 당일 골목 무대에서는 세대 구분 없이 즐길 수 있는 문화예술 공연이 이어진다. 가족 관람객을 겨냥한 버블쇼와 마술 공연을 시작으로 깡깡이 바다를 배경으로 한 재즈 공연이 진행돼 여름 저녁 바다 풍경과 음악을 함께 감상할 수 있도록 구성했다.

지역 정체성을 담은 기획 공연도 준비됐다. 영도 조선소 노동자들의 삶을 상징하는 '깡깡이아지매'를 모티브로 한 '깡깡이난타&비보이 콜라보 공연'을 준비하고 있으며 근대 산업 현장의 노동과 생활을 현대적인 공연 형식으로 풀어내 골목 축제의 분위기를 끌어올릴 예정이다.

골목 곳곳에는 볼거리와 체험 프로그램, 먹거리 공간이 함께 들어선다. 지역 로컬 크리에이터들이 참여하는 플리마켓 15개 부스가 운영되고 대평동의 산업사와 생활사를 반영한 체험 프로그램들이 마련돼 방문객들이 작업장과 항만을 무대로 한 마을의 변화를 체감할 수 있도록 했다.

대평로터리부터 깡깡이안내센터로 이어지는 구간에는 스트릿푸드존이 조성된다. 이 구역은 과거 공업지역의 거친 질감과 오래된 풍경을 살리기 위해 드럼통과 파레트를 활용한 간이 테이블과 좌석으로 꾸며지며 방문객들은 이색적인 공간에서 다양한 음식을 즐기며 대평동 특유의 분위기를 경험할 수 있다.

김철훈 영도구청장은 "근대 산업의 숨결이 남아 있는 깡깡이예술마을에서 역사와 문화를 함께 담은 골목 축제를 선보이게 돼 의미가 있다"며 "영도구민과 관광객들이 깡깡이 바다 풍경과 함께 준비된 문화 프로그램을 즐기며 여름 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com