츄·헤이즈, 콘텐츠엑스X드림어스컴퍼니 공동 제작 음원 '룰' 발매

AI 핵심 요약beta
- 콘텐츠엑스와 드림어스컴퍼니가 2일 츄의 새 싱글 '룰'을 음원 사이트에 발매했다
- 헤이즈가 피처링으로 참여해 음악적 시너지를 더하며, 인디 팝 곡 '룰'로 협업했다
- '룰'은 타인의 시선에서 벗어나 나만의 규칙대로 걷겠다는 해방감과 주체적 메시지를 담았다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 콘텐츠 지식재산권(IP) 비즈니스 종합 솔루션 기업 콘텐츠엑스와 드림어스컴퍼니가 공동 음원 제작 프로젝트의 새 싱글을 공개한다.
2일 콘텐츠엑스에 따르면 츄가 가창한 프로젝트 싱글 '룰(RULE)'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
해당 곡은 헤이즈가 피처링으로 지원사격에 나서, 음악적 시너지를 발휘할 예정이다.
'룰'은 타인의 시선에 얽매이지 않고 나만의 규칙대로 당당히 걷겠다는 주체적 메시지를 녹여낸 인디 팝 곡으로, 세상이 정한 뻔한 틀과 지루한 참견에 쿨하게 선을 긋는다는 의미를 담고 있다.
특히 리드미컬한 비트 위에 화려하게 펼쳐지는 스트링 사운드가 인상적이다. 풍성한 스트링 편곡은 세상의 시끄러운 소음을 차단하고 자유롭게 춤추는 듯한 짜릿한 해방감을 선사한다.
앞서 츄는 지난 1월 첫 정규 앨범 '엑스오, 마이 사이버러브(XO, My Cyberlove)'를 발매하며 솔로 아티스트로서의 존재감을 공고히 했으며, 헤이즈는 미니 10집 '러브 바이러스 파트.1(LOVE VIRUS Pt.1)' 발매를 비롯해 다채로운 협업을 통해 깊어진 음악 세계를 그려내고 있다.
콘텐츠엑스와 드림어스컴퍼니와 함께 지난 2023년부터 공동 음원 발매 프로젝트를 전개하고 있다. 지금까지 노을, 투빅 지환, 이대휘, 그리즐리, 케플러 김채현, 그리고 츄와 헤이즈 등 개성 뚜렷한 아티스트들이 잇단 참여 속에 음악적 스펙트럼을 넓혀왔다.
alice09@newspim.com