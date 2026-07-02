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[채권/외환] 美 국채금리·달러 동반 상승 후 '숨 고르기'…워시 "2% 물가 목표 고수"

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AI 핵심 요약

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  • 미국에서 1일 국채 수익률과 달러화가 경제지표·워시 의장 발언 소화 과정에서 상승했다
  • 워시는 인플레이션 기대 완화에도 2% 물가 목표 고수와 매파적 통화정책을 재확인했다
  • 달러 강세는 주춤했고 엔화는 반등했으며 미국 고용보고서와 일본 당국의 외환시장 개입 가능성이 주목받고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고용 둔화에 장기금리 상승폭 축소…10년물 4.48%
달러 강세 주춤…엔화 반등·고용지표 촉각

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률이 1일(현지시간) 경제지표 발표와 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장의 발언을 소화하는 과정에서 상승세를 이어갔다. 다만 워시 의장이 최근 인플레이션 기대가 완화됐다고 평가하면서도 2% 물가 목표를 고수하겠다는 입장을 재확인하자 장중 고점에서는 상승폭을 일부 반납했다.

달러화도 미국 고용보고서를 앞두고 강세를 보였지만 워시 발언 이후 오름폭을 줄였고, 40년 만의 최저 수준까지 밀렸던 엔화는 반등했다.

워시 의장은 이날 포르투갈 신트라에서 열린 주요 중앙은행 총재 패널 토론에서 "최근 몇 주 동안 인플레이션 기대와 물가 상승 위험이 낮아졌다"고 평가했다. 그러나 "연준은 2% 물가 목표를 엄격히 유지할 것이며 완화적인 통화정책을 기대하는 사람들은 실망하게 될 것"이라고 강조했다.

케빈 워시 미 연방준비제도 의장 [사진=로이터 뉴스핌]

또 정부 경제통계의 한계를 지적하며 연준이 앞으로 실시간 경제 데이터를 적극 활용하는 체계를 구축하겠다는 구상도 밝혔다. 인공지능(AI)이 단기적으로 물가를 자극할 수 있느냐는 질문에는 "AI 자체보다 중앙은행이 물가 안정을 유지하는 것이 더 중요하다"며 원론적인 입장을 내놨다.

뉴저지주 PGIM 픽스트인컴의 글로벌 채권 책임자 로버트 팁은 "워시 의장 취임 당시 시장은 금리 인하를 기대했지만 동시에 물가 대응 강화를 위해 공격적인 긴축에 나설 수 있다는 우려도 있었다"며 "현재는 상반된 신호가 동시에 나오고 있어 시장도 어떤 재료에 집중해야 할지 확신하지 못하는 상황"이라고 평가했다.

◆ 고용 둔화에 장기금리 상승폭 축소…10년물 4.48%

이날 뉴욕 채권 시장에서 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 5.5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.477%를 기록했다. 장중에는 4.501%까지 올라 지난 6월 24일 이후 최고치를 기록했지만 ADP 민간고용과 워시 의장 발언 이후 상승폭을 일부 반납했다.

30년물 국채 수익률은 6.6bp 상승한 4.969%를 기록했고, 연준 정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 2.7bp 오른 4.166%로 장중 한때 4.1991%까지 상승하며 1주일 만의 최고치를 기록했다.

이날 발표된 ADP 전미 고용보고서에 따르면 6월 민간 고용은 9만8000명 증가해 시장 예상치인 11만8000명을 밑돌았다. 투자자들은 3일 발표되는 비농업부문 고용보고서를 통해 노동시장 둔화 여부를 확인할 예정이다.

미국 공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 53.3으로 전달(54.0)과 시장 예상치(54.0)를 모두 밑돌았지만 경기 확장 기준선인 50은 웃돌았다. 투입 원가를 나타내는 가격지수는 82.1에서 73.0으로 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지했다.

국채시장은 최근 국제유가 하락으로 물가 압력이 완화될 것이라는 기대 속에 금리가 하락세를 보였지만, 워시 의장의 매파적 기조와 연준 인사들의 잇따른 물가 경계 발언으로 상승 압력을 다시 받는 모습이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 25bp 이상 금리 인상 가능성을 27.3%로 반영했다. 전날의 33.1%보다는 낮아졌지만 9월 금리 인상 가능성은 64.8%로 여전히 높게 유지됐다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자 2026.07.02 koinwon@newspim.com

달러 강세 주춤…엔화 반등·고용지표 촉각

달러화는 3일 발표되는 미국 고용보고서를 앞두고 강세를 나타냈지만 워시 의장의 발언 이후 상승폭을 줄였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.17% 오른 101.41을 기록했다.

달러 대비 40년 만의 최저 수준까지 약세를 보였던 엔화는 달러 강세가 주춤하면서 반등했다. 엔·달러 환율은 달러당 162.56엔에서 큰 변동 없이 거래됐다.

블룸버그통신에 따르면 일본 재무성의 미무라 아쓰시 국제담당 차관은 두 달 전 실시한 외환시장 개입이 효과적이었다고 평가했으며 일부 미국 정부 관계자들도 이를 지지했다고 밝혔다.

HSBC의 조이 추 아시아 외환 책임자는 일본 재무성이 과거보다 엔화 약세를 용인하는 분위기라며 미국 고용지표 발표 이후 달러 약세 가능성을 기다리거나 투기적 엔화 매도 포지션이 더 쌓인 뒤 개입 효과를 극대화하려는 전략일 수 있다고 분석했다.

시장에서는 미국이 3일 독립기념일로 휴장하면서 거래량이 줄어드는 시점을 일본 당국의 외환시장 개입 가능성이 높은 시기로 보고 있다. 그러나 스탠다드차타드의 스티브 잉글랜더는 "유동성이 부족한 시점의 개입은 오히려 약점을 드러낼 수 있으며 시장도 효과가 오래 지속될 것으로 보지 않는다"고 지적했다.

한편 유로존의 6월 물가상승률은 예상보다 큰 폭으로 둔화해 3% 아래로 떨어지면서 유로화는 0.39% 하락한 1.1376달러를 기록했다.

달러/원 환율은 한국 시간 2일 오전 7시 20분 기준 전장 대비 0.29% 상승한 1552.50원에 거래되고 있다.

koinwon@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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