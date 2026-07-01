체육공단 '스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스 네트워킹 세미나' 개최

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 지난달 30일 스포츠ESG얼라이언스 세미나를 열었다
- 회원사 30여명 참가해 네트워킹·사례발표·교육 등으로 ESG 역량을 높였다
- 송파구 기후취약계층 여름나기 선물 포장 봉사로 사회적 가치 실천에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 '스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스 네트워킹 세미나'를 열었다. 기후 취약계층 여름나기 선물 마련 등 회원사와 함께 사회적 가치 실천에 나섰다.
지난달 30일 서울 올림픽회관에서 열린 이번 행사는 '스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스' 회원사의 이에스지(ESG) 실천 역량을 높이고, 기후 취약계층을 돕기 위한 사회공헌 활동에 서로의 힘을 보태기 위해 마련됐다.
16개 회원사에서 30여 명이 참여한 이번 행사에서는 회원 간 네트워킹 활동, 체육공단의 추진 사례 발표 및 이론·실습 교육 등 회원들의 스포츠 이에스지(ESG)에 대한 이해도와 역량을 높이기 위한 다양한 프로그램이 진행됐다.
아울러, 송파구 내 기후 취약계층을 위해 체육공단 기부금으로 마련된 '시원한 여름 나기' 선물을 직접 포장하는 봉사활동을 함께하며 행사의 의미를 더하는 시간을 가졌다.
하형주 이사장은 "스포츠 이에스지(ESG) 확산을 위해서는 회원사 간 협력과 실천이 무엇보다 중요하다."라며, "앞으로도 스포츠 이에스지(ESG) 대표 협력 플랫폼으로서 회원사와 함께 사회적 가치를 만들어 가도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.
iaspire@newspim.com