체육공단, 체육단체 임직원 대상 '2026년 오감만족 청렴 어울림 교육' 개최

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울 올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 체육단체 임직원 대상으로 '2026년 오감만족 청렴 어울림 교육'을 개최했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=국민체육진흥공단_2026년 오감만족 청렴 어울림 교육 전경 [사진=KSPO] 2026.06.14 iaspire@newspim.com

체육공단이 체육계 전반에 걸친 공정한 조직문화 구축과 체육단체 임직원의 청렴 실천 역량 강화를 위한 '2026년 오감만족 청렴 어울림 교육'을 열었다.

지난 11일 서울올림픽파크텔에서 열린 이번 교육에는 체육공단을 비롯해 대한체육회, 대한장애인체육회, 대한축구협회 등 체육단체 임직원 230여 명이 참석해 청렴한 체육계 만들기에 동참했다.

교육은 최신 부패 사례를 반영한 청렴 전문 강사의 특강으로 문을 열었다. 이어, 진행된 참여형 프로그램 '청렴 골든벨'에서는 참가자들이 개인별 윤리의식을 점검하며 열띤 호응을 보였다. 교육 막바지에는 청렴을 주제로 밴드 공연이 이어지며 문화 예술이 어우러진 참신한 교육이라는 평을 받았다.

교육에 함께한 하형주 이사장은 "이번 교육이 대한민국 체육계의 청렴을 선도한다는 마음가짐으로 청렴 실천 의지를 높이는 계기가 되었길 바란다."라며, "앞으로도 조직 내 청렴 문화 정착을 기반으로 청렴한 체육계를 만들기 위한 노력을 이어갈 것"이라고 전했다.

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