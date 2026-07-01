오태완 의령군수 취임…'변화의 완성, 더 행복한 의령' 선포

복지 및 성장 목표 실현 구체적 프로젝트 발표

군민 삶의 질 향상과 도약을 위한 전략 마련

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 민선9기 군정 슬로건 '변화의 완성, 더 행복한 의령'과 3대 완성전략을 내세워 인구 규모를 넘어 경남의 새로운 중심지로 도약을 선언했다.

의령군은 1일 의령군민문화회관에서 군민과 기관·사회단체장, 출향인 등이 참석한 가운데 '위대한 의령 전성시대 출범식'을 개최했다고 밝혔다.

오태완 경남 의령군수가 1일 의령군민문화회관에서 열린 '위대한 의령 전성시대 출범식'에서 취임사를 하고 있다.[사진=의령군] 2026.07.01

오태완 군수는 취임사에서 군정 슬로건을 '변화의 완성, 더 행복한 의령'으로 선포하며 삶의 완성, 성장의 완성, 미래의 완성을 골자로 한 민선9기 3대 완성전략을 제시했다.

오 군수는 "민선9기는 새로운 군수가 시작하는 시간이 아니라 군민께서 맡겨주신 더 큰 책임을 안고 다시 출발하는 시간"이라며 "군민과의 약속을 끝까지 완성해 가겠다"고 말했다.

그러면서 "의령의 크기를 인구나 면적으로 말하지 않겠다"며 "군민의 삶이 얼마나 달라졌는가 의령의 미래가 얼마나 넓어졌는가 그것이 의령의 크기"라고 진단했다.

이어 "의령은 경남에서 가장 작은 군이지만 가능성까지 작은 것은 아니다"며 "조건보다 결과를 만들고 한계를 가능성으로 바꿔온 의령의 저력을 바탕으로 의령의 가능성을 경남의 큰 중심으로 키워가겠다"고 강조했다.

오 군수는 인구 규모가 아닌 가능성과 경쟁력으로 평가받는 '경남의 큰 중심'을 민선9기 새로운 발전 비전으로 제시했다. 이는 의령이 경남의 지리적 중심에 위치한 점을 기반으로 성장, 혁신, 삶의 질을 이끄는 중심지로 역할을 확대하겠다는 구상이다.

그는 의병의 고장으로 역사의 중심에 섰고 대한민국 '부자1번지'로 번영의 중심을 이뤄온 의령의 정체성을 군정 철학으로 제시하며 "의병의 담대한 정신과 부자의 지혜로 의령의 다음 시대를 열겠다"고 목소리를 높였다.

민선9기 핵심 실천전략으로는 아이부터 노후까지 책임지는 의령형 생애주기 복지정책 '오케어', 생활인구 250만 시대, '48720 미래성장 프로젝트' 등이 제시됐다. '오케어'는 지역 실정에 맞춘 맞춤형 복지체계를 구축해 전 세대 삶의 질을 높이는 군정 전략으로 앞선 공약에서도 핵심 과제로 꼽혀 왔다.

오 군수는 "삶의 완성, 성장의 완성, 미래의 완성으로 의령의 새로운 전성시대를 열겠다"며 "삶의 전성시대, 활력의 전성시대, 도약의 전성시대, 풍요의 전성시대를 열어 군민과 함께 꿈을 키우고 미래를 짓고 행복을 나누는 군정을 펼쳐 나가겠다"고 약속했다.

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