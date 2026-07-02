KDDX 사업 우선협상대상자에 한화오션 선정

AI 핵심 요약beta
- 한화오션이 2일 KDDX 상세설계 우선협상대상자로 선정됐다.
- KDDX는 국내 기술로 구축함 6척을 건조하는 사업이다.
- 총사업비는 7조8000억원이며 이의신청은 기각됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업 우선협상대상자로 한화오션이 선정됐다.
한화오션은 2일 공시를 통해 "지난 1일 방위사업청이 발주한 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업의 우선협상대상업체로 선정됐음을 통보받았다"고 밝혔다.
한화오션은 "계약금액과 계약기간은 향후 당사자 간 협의를 거쳐 최종 확정된다"며 "구체적인 거래 조건에 대한 협상이 마무리되면 본계약을 체결하고 관련 내용을 다시 공시할 예정"이라고 덧붙였다.
KDDX 사업은 국내 기술로 구축함 6척을 건조하는 대형 프로젝트다. 국산 다기능 레이더(MFR), 함대공 미사일, 통합 전투 체계 등을 적용한 6000톤급 차세대 방공 구축함을 확보하는 것이 목표다. 상세설계 및 선도함 건조 사업 규모는 8821억원으로, 후속함까지 포함하면 총사업비가 7조8000억원에 달한다.
앞서 방위사업청이 지난달 11일 제안서 평가 결과 한화오션이 근소한 차이로 앞섰다고 통지하자 HD현대중공업이 이의를 제기했지만, 전날 이의 신청이 기각됐다.
y2kid@newspim.com