전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.15 (월)
KYD 디데이
산업 조선

속보

더보기

한화오션 우위 KDDX, 보안감점 항고 '마지막 변수'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 방위사업청이 11일 KDDX 선도함 사업 평가 결과를 통보해 한화오션이 한·디 조선사 중 1순위가 됐다
  • HD현대중공업은 기술평가에서 앞섰지만 보안감점 1.2점이 적용돼 한화오션에 0.5867점 차로 역전당했다
  • HD현대중공업은 보안감점 연장에 불복해 항고했으며 결과에 따라 방산 입찰 보안감점 기준 논란이 커질 수 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기술평가 앞선 HD현대중공업, 보안감점에 순위 역전
HD현대중공업 항고 변수…방사청 내달 우협 발표 예정

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업이 한화오션 쪽으로 기울었다. HD현대중공업은 기술능력평가에서 앞섰지만, 보안감점 1.2점이 적용되면서 최종 순위가 뒤집힌 것으로 나타났다. 다만 HD현대중공업이 보안감점 연장 적용을 둘러싼 가처분 기각 결정에 항고하면서 최종 계약까지 절차적 변수는 남게 됐다.

한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업 평가를 둘러싼 보안감점 논란을 형상화한 이미지. [AI일러스트=이찬우 기자]

12일 업계에 따르면 방위사업청은 지난 11일 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업 제안서 평가 결과를 각 사에 통보했다. 평가 결과 한화오션이 HD현대중공업보다 근소하게 높은 최종 점수를 받아 사실상 1순위에 오른 것으로 알려졌다.

◆기술평가 앞섰지만 감점에 역전

제안서 평가 결과에 따르면 HD현대중공업은 기술능력평가에서 73.2383점을 받아 한화오션의 72.5958점보다 0.6425점 높았다. 정성평가와 정량평가를 합산한 기술능력평가에서는 HD현대중공업이 앞선 것이다.

하지만 최종 순위는 가·감점 평가에서 갈렸다. HD현대중공업은 가·감점 평가에서 0.1292점을 받는 데 그친 반면, 한화오션은 1.3584점을 받았다. 특히 HD현대중공업에는 보안감점 연장에 따른 불공정행위 이력 감점 1.2점이 적용됐다.

최종 점수는 한화오션 93.9542점, HD현대중공업 93.3675점으로 집계된 것으로 알려졌다. 격차는 0.5867점에 불과했다. 기술능력평가에서는 HD현대중공업이 0.6425점 앞섰지만, 보안감점 1.2점이 반영되면서 최종 결과는 한화오션 우위로 바뀐 셈이다.

이번 결과는 단순한 함정 사업자 선정 이상의 의미를 갖는다. KDDX는 국내 기술로 6000톤급 차기 구축함 6척을 건조하는 대형 국책 방산 사업이다. 상세설계 및 선도함 건조 사업 규모만 9000억원에 육박하고, 전체 사업비는 7조원대에 달하는 것으로 알려졌다. 선도함 사업자는 향후 후속함 건조와 함정 수출 경쟁에서도 유리한 지위를 확보할 수 있어 국내 조선 방산 주도권과도 맞닿아 있다.

특히 이번 수주전은 HD현대중공업과 한화오션의 함정 경쟁 구도를 보여주는 상징적 사업으로 꼽힌다. HD현대중공업은 KDDX 기본설계를 수행한 업체로 해군 함정 분야에서 오랜 경험을 내세워 왔다. 한화오션은 대우조선해양 인수 이후 잠수함과 수상함을 아우르는 방산 포트폴리오 확대에 속도를 내고 있다. 이번 평가 결과는 국내 조선사의 방산 경쟁이 상선 중심에서 고부가 함정 시장으로 확장되고 있음을 보여주는 사례라는 평가도 나온다.

◆우협 선정 앞두고 항고 변수 지속

HD현대중공업은 보안감점 연장 적용을 막아달라며 낸 가처분 신청이 기각되자 항고에 나섰다. HD현대중공업은 지난 11일 서울중앙지법에 보안감점 연장 적용 금지 가처분 기각 결정에 대한 항고장을 제출했다.

앞서 HD현대중공업은 방사청이 보안감점 적용 기간을 올해 12월까지 연장한 데 반발해 가처분 신청을 냈지만, 법원은 지난 5일 이를 기각했다. 이에 따라 HD현대중공업은 이번 KDDX 제안서 평가에서도 1.2점의 보안감점을 적용받았다.

법적 쟁점은 보안감점 기간을 언제부터 계산할 것인지다. HD현대중공업은 과거 군사기밀보호법 위반 사건에 따른 보안감점은 '최초 형 확정일'부터 3년간 적용돼야 한다고 주장한다. 반면 방사청은 먼저 확정된 판결과 나중에 확정된 판결을 별개로 보고 각각의 확정 시점을 기준으로 감점 기간을 산정해야 한다는 입장이다. 결국 이번 항고의 핵심은 보안감점 기간을 '최초 판결 기준 3년'으로 볼지, '판결별 개별 3년'으로 볼지에 대한 판단이 될 전망이다.

HD현대중공업 직원 일부는 과거 군사기밀보호법 위반 사건으로 기소됐고, 이 가운데 8명은 2022년 11월 19일 형이 확정됐다. 나머지 1명은 2023년 12월 7일 최종 유죄 판결이 확정됐다. HD현대중공업은 최초 형 확정일인 2022년 11월 19일부터 3년이 되는 2025년 11월 18일까지 보안감점이 적용돼야 한다고 보고 있다.

반면 방사청은 2023년 12월 7일 확정된 1명의 판결도 별도 감점 산정 대상이라는 입장이다. 이 같은 판단에 따라 HD현대중공업에는 이번 평가에서도 1.2점의 보안감점이 반영됐다.

HD현대중공업은 방사청이 그동안 최초 형 확정일 기준 3년이라는 취지의 입장을 밝혀왔음에도, 입찰을 앞두고 감점 적용 기간을 사실상 연장했다고 주장하고 있다. 이번 항고 역시 보안감점 적용의 법적 근거와 절차적 정당성을 다시 따져보겠다는 취지로 풀이된다.

다만 이미 제안서 평가가 마무리된 만큼 항고 결과가 실제 사업 절차에 미칠 영향은 제한적일 수 있다는 관측도 나온다. 방사청은 가처분 기각 결정을 근거로 이의신청 절차와 우선협상대상자 선정, 계약 협상을 예정대로 진행하겠다는 입장이다. 일각에서는 항고심 결과가 나오기 전에 본계약이 체결될 경우 보안감점 논란이 실제 수주 결과를 뒤집는 변수로 작용할 가능성은 크지 않다는 평가도 제기된다.

반면 항고심에서 보안감점 연장 조치의 위법성이 인정될 경우 논란이 다시 커질 가능성은 남아 있다. 당장 계약 절차를 되돌리는 문제와는 별개로, 이번 평가의 적정성은 물론 향후 방산 입찰에서 보안감점 기준을 어떻게 적용할지를 둘러싼 제도적 논쟁으로 이어질 수 있다는 지적이다.

방사청은 이의신청 등 후속 절차를 거쳐 다음 달 중 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업의 최종 우선협상대상자를 발표할 계획이다. 우선협상대상자는 방사청과 세부 협의를 거쳐 본계약을 체결하고 KDDX의 상세설계와 선도함 건조를 맡게 된다.

한화오션은 평가 결과 통보 이후 사업 수행 의지를 밝혔다. 한화오션은 "KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업자 선정을 위한 제안서 평가에서 첨단 함정 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로 우수한 평가를 받았다"며 "사업 진행 절차에 따라 방사청과 긴밀히 협의해 지연된 사업 일정을 만회하고 해군 전력 유지에 차질이 없도록 함정 설계·건조 역량을 총동원하겠다"고 밝혔다.

HD현대중공업 관계자는 "기술점수에서 크게 앞섰음에도 불구하고 선정되지 못한 데 대해 아쉽게 생각한다"며 "향후 디브리핑을 신청해 평가 결과에 대한 세부 내용과 근거를 확인할 계획"이라고 말했다.

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
사진
김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동