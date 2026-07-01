세종시의회, 전반기 의장에 안신일 의원 선출

AI 핵심 요약beta
- 안신일 의원이 1일 세종시의회 의장에 선출됐다
- 유인호·김학서 의원이 각각 제1·2부의장에 당선됐다
- 세종시의회는 2일과 3일 임시회에서 상임위 등 구성한다
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2~3일 상임위원장·특위 위원 선임 절차 진행
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시의회 제5대 전반기 의장에 안신일 의원이 선출됐다.
1일 세종시의회에 따르면 이날 오후 제107회 임시회 제1차 본회의를 열고 전반기 의장단 선거를 진행했다.
무기명 투표 결과 안신일 의원이 의장에 당선됐다. 제1부의장에는 유인호 의원, 제2부의장에는 김학서 의원이 각각 선출됐다.
안신일 신임 의장은 당선 인사에서 "의장의 자리를 앞에 서는 자리가 아니라 먼저 책임지는 자리로 여기겠다"며 "소통으로 시민에게 신뢰받는 의회를 만들겠다"고 밝혔다.
유인호 제1부의장은 "시민 중심, 민생 우선의 가치로 움직이겠다"며 의회 내 소통과 집행부와의 견제·협력 균형을 강조했다.
김학서 제2부의장은 "정당의 이름보다 세종시민 모두를 위해 일하겠다"며 여야를 넘는 협치와 소통을 약속했다.
세종시의회는 오는 2일과 3일 제107회 임시회 제2·3차 본회의를 열고 상임위원회 위원 선임과 위원장 선거, 예산결산특별위원회 및 윤리특별위원회 위원 선임을 이어갈 예정이다.
gyun507@newspim.com