박재범 부산 남구청장 취임…"생활밀착형 정책 속도감 있게 추진"

AI 핵심 요약beta
- 부산 남구청이 1일 박재범 구청장 취임식 열고 민선9기 구정 시작했다
- 박 청장은 골목상권 활성화와 오륙도페이 등 민생경제 회복 사업을 1·2호 결재로 승인했다
- 현장 회의·간담회 통해 애로사항을 듣고 생활밀착형 복지와 지역경제 회복 정책을 속도감 있게 추진하겠다고 밝혔다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 남구청이 박재범 구청장 취임과 함께 민생경제 회복 중심의 구정 운영에 박차를 가한다.
부산 남구청은 1일 박재범 구청장의 취임식을 열고 본격적인 민선 9기 구정을 시작했다고 밝혔다.
박 청장은 취임 첫날부터 골목상권 활성화와 지역경제 회복을 최우선 과제로 제시했다. 이후 지역 경제인과 상인들이 참석한 가운데 '민생경제 회복 및 골목상권 활성화 회의'를 열고 현장 애로사항을 청취했다.
지역화폐인 오륙도페이 활성화를 위한 업무협약을 체결해 지역 내 소비 확대와 소상공인 지원 기반을 마련했다.
오후에는 첫 결재로 '오륙도페이 활성화'와 어르신 생활 불편 해소를 위한 '그냥 해드림 사업'을 승인했다.
두 사업은 민선 9기 1·2호 결재로 지역경제와 생활밀착형 복지 강화를 동시에 추진하겠다는 의지를 반영했다.
대학로 자율상권조합 거점 공간을 찾아 상권 활성화 간담회를 열고 상인과 학생회의 의견을 청취하는 등 현장 중심 행보를 이어갔다.
박재범 남구청장은 "민선 9기의 출발은 주민의 삶을 살피고 지역경제를 되살리는 것에서 시작해야 한다"며 "골목상권에 활력을 불어넣고 주민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 생활밀착형 정책을 속도감 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com