유명현 산청군수 취임…"인구 5만·예산 2조 시대 열겠다"

AI 핵심 요약beta
- 산청군이 1일 유명현 군수 취임식 열고 민선9기 출범했다
- 유명현 군수는 비전 '다시 뛰는 산청, 행복한 군민'과 4대 군정 목표 제시했다
- 국도비 확보 등 재정 확충으로 인구 5만·예산 2조 시대 열겠다고 밝혔다
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군민과 함께하는 행정 실천
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 민선 9기 출범과 함께 새 군정 비전을 제시했다.
산청군은 1일 군청 대회의실에서 제48대 유명현 군수 취임식을 열고 민선 9기 군정 운영에 들어갔다고 밝혔다.
이날 취임식에는 각계 기관·단체장과 지역 주민, 공무원 등 500여 명이 참석했다.
유명현 군수는 취임사에서 민선 9기 군정 비전으로 '다시 뛰는 산청, 행복한 군민'을 제시하고 군정 운영 기조를 설명했다.
유 군수는 인구감소 대응, 산업·경제 활성화, 사람과 지역 중심 복지, 안전·현장소통을 민선 9기 4대 군정 목표로 내세웠다.
그는 "군민 모두가 변화를 체감할 수 있도록 재정 확충과 현장 중심 행정을 강화하겠다"면서 "국도비를 적극 확보해 군민에게 더 많은 혜택이 돌아가도록 하고 튼튼한 재정을 바탕으로 어르신을 더 잘 모시는 군정을 펼치겠다"고 밝혔다.
그러면서 "군민들의 기대를 무겁게 받아들이고 겸허한 자세로 다시 뛰는 산청을 만들겠다"며 "말보다 실천, 약속보다 성과로 '인구 5만·예산 2조 시대'를 열겠다"고 강조했다. 이어 "항상 군민 곁에서 현장을 지키는 낮은 자세로 '다시 뛰는 산청, 행복한 군민'을 실현하겠다"고 덧붙였다.
이날 행사에서는 군정 비전을 담은 피켓 퍼포먼스를 통해 민선 9기 군정의 목표를 공유하고 군민 화합과 지역 도약을 다짐했다.
취임식에 앞서 유 군수는 신안면 충혼탑을 찾아 순국선열과 호국영령의 희생을 기리며 산청군 발전을 위한 각오를 다졌으며 취임식 이후 군수실에서 사무 인수인계서에 서명하고 공식 업무에 들어갔다.
m25322532@newspim.com