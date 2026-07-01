최정호 익산시장 "익산 대전환·미래성장"

AI 핵심 요약beta
- 최정호 익산시장이 1일 취임식에서 익산 대전환 시정 비전을 제시했다
- 최 시장은 교통허브 조성·반도체단지·식품클러스터 등 미래 성장기반 구축을 핵심 과제로 내놨다
- 또 현장 중심 세일즈 행정과 적극행정 조직문화로 국가예산·투자 유치에 힘쓰겠다고 밝혔다
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현장 중심 소통행정 강화...호남 3대 도시 위상 회복 '선언'
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장이 제11대 익산시장으로 공식 취임하며 '익산 대전환'을 새로운 시정 비전으로 제시하고 미래 성장 기반 구축에 나섰다.
1일 익산시에 따르면 시는 이날 예술의전당 대공연장에서 시민과 각계 인사 공직자 등 1000여 명이 참석한 가운데 취임식을 열고 민선 9기 시정의 본격적인 출발을 알렸다.
이번 취임식은 시민이 함께 참여하는 열린 행사로 진행됐으며 시민들의 목소리를 담은 영상 상영과 취임 선서 취임사 축하공연 등이 이어졌다.
최 시장은 취임사에서 "익산의 새로운 미래를 향한 시민의 기대를 무겁게 받아들이고 시민이 주인인 투명하고 상식적인 시정을 펼치겠다"고 밝혔다.
민선 9기 핵심 과제로는 KTX 익산역 중심 광역복합환승센터 구축을 통한 교통허브 조성과 반도체 특화단지 및 AI 스타트업 창업혁신센터 조성 국가식품클러스터 2단계 추진 영농형 태양광 햇빛연금 확대 등을 제시했다.
또 적극행정을 펼치는 공직자들이 소신 있게 일할 수 있도록 시장이 책임지는 조직문화를 만들고 현장을 직접 뛰는 세일즈 행정을 통해 국가예산과 투자 유치에도 적극 나서겠다고 강조했다.
최 시장은 "시장실이 아닌 현장에서 뛰는 2001번째 익산시 공무원이 되겠다"며 "시민과 함께 호남 3대 도시의 위상을 되찾고 대한민국이 주목하는 익산을 만들어 가겠다"고 말했다.
한편 최 시장은 취임에 앞서 군경묘지를 참배하며 첫 공식 일정을 시작했으며 앞으로 민생 현장을 중심으로 시민과의 소통을 이어갈 계획이다.
lbs0964@newspim.com